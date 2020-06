Možná tam ve finále byl malý infartík, ale těch mám už minimálně třicet, oddechl si Rada

„Prožívám každý zápas a teď to nebyla výjimka. Možná tam byl ve finále nějaký malý infartík, ale těch mám už minimálně třicet, to mě nerozhodí," žertoval po zápase jablonecký kouč Petr Rada.

Když hlavní sudí Jana Adámková zápas ukončila, rozpumpovaný na maximum si hluboce oddechl. Jablonec sice vedl od 58. minuty po gólu Jana Sýkory, jenže pojistku ne a ne přidat. „V závěru jsme měli některé brejkové situace, které jsme nevyřešili tak, jak bychom si přáli," uznal Rada.

A o bytí a nebytí bojující Karviná se s blížícím se koncem hnala do útoku víc a víc a hrozila vyrovnáním. „Udělali jsme tam dvě školácké chyby, po kterých nás Karviná mohla potrestat, kdyby byla více v klidu. Soupeř vrhl vše do ofenzivy, dal tam vysoké hráče. Z tohoto pohledu jsme to zvládli," řekl Rada.

Body z Teplic jsme museli potvrdit

„Ale pro mě je důležité, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Bojovali jsme o šestku a tři body z Teplic jsme museli potvrdit. Kdybychom doma nezvítězili, bylo by to pro nás hodně těžké, takže dost záleželo na psychice. Navíc herní pohoda u nás není úplně stoprocentní a soupeř mohl jen překvapit," poznamenal Rada, který navíc těsně před duelem přišel o kapitána Tomáše Hübschmana.

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu.

Radek Petrášek, ČTK

„Při rozcvičení nebyl stoprocentně zdravý, což byl určitý zásah. Ale místo něj nastoupil Tomáš Pilík, který odvedl hodně kvalitní výkon," pochválil impulzivní kouč technického náhradníka.

Zelenobílí vstoupili do mače dobře. V prvním poločase zahrávali spoustu standardních situací. „Z nich jsme měli vytěžit víc," řekl Rada. Během dvaceti minut kopali zelenobílí osm rohových kopů. Jenže ve vápně jim chyběl důraz a vítězný gól vstřelil v 58. minutě Jan Sýkora.

„Vstoupili jsme do utkání dobře, lépe než do předešlých. Měli jsme tam hodně centrů ze strany a standardek. Bohužel se to vždy odrazilo nebo proletělo, trochu nám chybělo i štěstí. Ale věděli jsme, že když takhle budeme hrát dál, tak gól přijít musí. Chtěli jsme hrát hlavně vzadu na nulu, což se povedlo," pověděl autor vítězné trefy z 58. minuty, kdy balon propadnuvší po centru Holíka z pravé strany pohotově poslal k protilehlé tyči. „Chci všem klukům poděkovat, tentokrát jsme to uválčili," uzavřel Sýkora.