Nejlepší obrana je útok. To je i naše krédo, říká záložník Zlína Džafič ke spolupráci s Matejovem

„Podařilo se mi propasírovat opavskému Žídkovi, který se moji střelu snažil zblokovat, balon mezi nohama. To člověka potěší, hned se hraje líp. Utkání mě pak hrozně bavilo. Na promáčeném trávníku jsme se lépe pohybovali. Vybojovali jsme mimořádně cenné body, odskočili jsme od barážových příček," kvituje s povděkem třicetiletý středopolař, který ve druhé půli přidal ještě asistenci u pojišťovací trefy Poznara.

Po návratu zkušeného kouče Páníka na lavičku ševců nastupuje Džafič takřka pravidelně v základní sestavě. Na pravé straně hřiště se dobře doplňuje s Matejovem, který hraje pod ním. „Skvěle si rozumíme, víme, co můžeme jeden od druhého čekat. A že jsme oba ofenzivní a nevynecháme žádnou příležitost vyrazit dopředu? Myslím, že to není vůbec na škodu. Od nepaměti se přece říká, že nejlepší obrana je útok. To je i naše krédo," směje se.

Vyzvedl gólmana Dostála, který ještě za stavu 1:0 pro Zlín nadvakrát zlikvidoval jasnou Řezníčkovu tutovku. „To byly fantastické zákroky. Standa má teď výtečnou formu, můžeme se na něho spolehnout," chválí Džafič parťáka v brance.

Už si zvykl na téměř brutální sled ligových duelů po koronavirové pauze. „Člověk jde ze hřiště a už myslí na další utkání. Strašně důležitá je teď důkladná regenerace. Na nic jiného moc času nezbývá. Dva týdny to ale ještě určitě vydržíme," dušuje se.

Další klíčový zápas čeká jeho tým v úterý, do Zlína přijede v tabulce poslední Příbram. „My budeme podruhé za sebou doma, oni naopak měli před sebou dlouhou cestu. To by nám mohlo hrát do karet. Do hlediště už navíc mohou aspoň v omezeném počtu diváci, což by měla být naše další výhoda," domnívá se Džafič. „Rozhodně nic nepodceníme, poměrně snadné vítězství nad Opavou nás nesmí ukolébat. Když ale přistoupíme k utkání poctivě, měly by další tři body zůstat u nás. Přinesly by nám ještě víc klidu," ví dobře.