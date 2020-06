Kouč chtěl zjistit, zda jeho pověra funguje, Musa na to doplatil. Alespoň jsem mu ušetřil peníze, žertoval

To trenér všechno spískal. Při každé exekuci pokutového kopu odchází slávistický kouč Jindřich Trpišovský z lavičky do tunelu vedoucího k šatnám nebo se alespoň obrací zády ke hřišti a na penaltu se nedívá. Když se k ní v nedělním duelu s Jabloncem ale chystal v nastaveném čase Petar Musa, své zažité zvyklosti porušil. Díval se, na reakci publika nečekal... Možná i proto dvaadvacetiletý chorvatský legionář selhal a ke dvěma gólům třetí nepřidal.

„Chtěl jsem prostě zjistit, jestli má pověra opravdu funguje," omlouval se kouč mistrovského celku. „Udělal jsem to ale vlastně pro Petarovo dobro. Za hattrick by totiž zaplatil do hráčské kasy hodně peněz," zkoušel zavtipkovat.

Ze zahozené penalty ale samozřejmě nadšený nebyl. Už proto, že Musa v tu chvíli už figuroval s třinácti góly v čele nejlepších střelců ligy, a kdyby penaltu proměnil, svým pronásledovatelům Řezníčkovi z Teplic a Kangovi a Kozákovi ze Sparty by se ještě víc vzdálil.

Slávista Petar Musa už vede tabulku střelců...

Vlastimil Vacek, Právo

„Škoda, všichni mu chceme ke koruně krále střelců pomoci. Kluci v kabině, já také. Proto jsem ho nechal na hřišti celých devadesát minut a neposlal tam místo něho Tecla," litoval Trpišovský, že jeho mladý svěřenec si musí na první ligový hattrick v kariéře dál počkat.

I Musa byl rozladěný. „Mrzí to. Nico mi penaltu přenechal, dokonce mi donesl míč a řekl, že dám gól," děkoval Petar Musa obvyklému slávistickému exekutorovi pokutových kopů Stanciuovi, který mu šanci na hattrick nabídl.

Tedy hattrick... Ono by to s ním bylo i tak sporné, neboť už po vstřelení prvního gólu Musa tušil, že byl trochu diskutabilní. Proto namísto gejzíru radosti tázavý pohled na rozhodčího, zda snad neodpíská ofsajd.

Neodpískal, to až komise rozhodčích druhý den potvrdila, že obavy chorvatského střelce byly namístě. Nikoli sice on, ale Coufal zapojený do akce nastartované skvostnou přihrávkou Stanciua se v ofsajdu ocitl, takže branka neměla platit.

Petar Musa ze Slavie a David Štěpánek z Jablonce.

To až druhá, kdy Musa obral o míč jabloneckého obránce Štěpánka, byla zcela regulérní. „Nešel po míči úplně naplno, takže jsem vyrazil do souboje, balon mu vzal a uklidil ho do brány," popisoval mladý chorvatský legionář trefu, která ho vynesla mezi ligovými kanonýry na první příčku.

„Petar zachoval chladnou hlavu i ve složité situaci, v tom je silný. Mohl dát ze hry ale i další góly, protože podal nejlepší výkon v zápase, ve kterém za nás nastoupil od začátku. Bylo na něm vidět, že po zisku titulu z něho trochu spadl tlak a odpovědnost, které se ovšem nebylo co divit. Vždyť je to mladý hráč, který je s námi stejně jako další mladíci teprve čtyři měsíce. A během nich hráli o titul a měli přitom nahradit ty, kteří z mužstva odešli," připomínal trenér Trpišovský, že i Musa potřeboval a ještě bude potřebovat čas, aby se plně na nové prostředí adaptoval a naplňoval očekávání do něho vkládaná.

Nikoli jen jako žolík přicházející na závěrečné minuty, a přitom schopný rozhodovat zápasy, což byla přednost, které si na něm Trpišovský cenil nejvíc.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský.

Nyní Musovi nabízí, aby ukázal, že má na víc. Na základní sestavu. Na roli kanonýra, na něhož se může mužstvo spolehnout.

Proto i nabídka na hattrick, i když jen u nabídky nakonec zůstalo.

Možná proto, že trenér porušil svou pověru, možná i proto, že si Musa až příliš intenzivně uvědomil, že by k titulu nejlepšího kanonýra byl zase o něco blíž, kdyby k sedmi trefám vstřeleným na podzim při hostování v Liberci přidal sedmou i ve slávistickém dresu a na zmiňovanou trojici měl nikoli jeden, ale dva góly k dobru.

„Ve zbývajících dvou zápasech uděláme vše, aby ho získal," ujišťoval Trpišovský.

„Už tak děkuji celému týmu, že vedu střeleckou tabulku. A hlavně že mohu hrát, být členem tak skvělého týmu a klubu s obrovským potenciálem," nechtěl Musa o koruně krále střelců vůbec mluvit, i když její zisk by znamenal završení báječného půlroku, který v Edenu po návratu z hostování na severu Čech prožívá.