Sezona bude ukončena, nikdo nesestoupí. Ligovou skupinu záchranu není možné dohrát, hlásí LFA

„S ohledem na nemožnost dohrát všechna utkání ve stanoveném nejzazším termínu do 2. srpna bude Ligový výbor v nejbližších dnech nucen učinit rozhodnutí o ukončení soutěžního ročníku bez určení konečného pořadí družstev," oznámilo vedení ligy poté, co byla ve čtvrtek u jednoho hráče Opavy potvrzena nákaza koronavirem, na celý tým byla uvalena karanténa a čtvrteční čtvrté kolo nadstavby, ve kterém se měla Opava utkat s Olomoucí, bylo původně pouze odloženo.

"Měli hrát, mají smůlu," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová po jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje.

"Všichni hráči Opavy musí jít do karantény, všichni na testy. Objednáváme je na testy, pak budou 14 dní v karanténě, potom půjdou znovu na testy. Také nařizujeme dezinfekci celého stadionu včetně masáží, rehabilitací, šaten," řekla dále Svrčinová. Podle ní začal mít nejmenovaný hráč Opavy zdravotní problémy v úterý nebo ve středu, do té doby trénoval s týmem.

Teď už je jasné, že se dohrávat nebude. Teoreticky ani prakticky to možné není, i když zatím vedení ligy přistoupilo k tomu, že závěrečná dvě kola jsou jen odložena.

Až Ligový výbor oznámí oficiálně konec.

„Jsem šťastný. Z ligy nikdo nesestoupí a z druhé ligy postoupí dva," nesmírně se ulevilo bossovi fotbalové Příbrami Jaroslavu Starkovi, kterého informace o předčasném konci ligy zastihla cestou z dovolené v Rakousku. Vracel se totiž jen kvůli večernímu zápasu svého klubu s Teplicemi, v němž mělo jít Horváthovým svěřencům o naději na další ligové bytí.

Nepůjde. Poslední dvě kola nadstavby se hrát nebudou. Sezona končí a v platnost vstoupí varianta, kterou si kluby odhlasovaly na pátečním grémiu v Praze.

„Pokud se nepodaří skupinu dohrát, z ligy nikdo nesestoupí a postoupí do ní vedle vítězných Pardubic jen druhé Brno, aby nejvyšší soutěž měla v příštím ročníku osmnáct účastníků," pravil předseda LFA Dušan Svoboda, který ovšem do poslední chvíle věřil, že liga bude řádně dokončena a zmíněná varianta použita nebude.

Nyn íse už s ní musí i on smířit.

Pražská Dukla rovněž. Ve druhé lize skončila třetí a poté, co byla na grémiu zrušena baráž, jí nezbývalo než věřit v dohrání nadstavbové skupiny. V tom případě by byl znám celek na posledním místě, a tudíž i sestupující, do nejvyšší soutěže by postoupila ona.

Po pozitivní nálezu coronaviru jednoho hráče Opavy a dvoutýdenní karanténě, kterou hygienická stanice uvalila na celé mužstvo, se však na Julisce musí smířit s drsnou realitou. Dukla bude i v příští sezoně účinkovat v národní lize.

"Pro mě je to opravdu velké překvapení. Nakaženému hráči přeji brzké uzdraven," napsal na sociálních sítích výkonný a sportovní ředitel Dukly Pavel Vandas. „Další komentář je asi zbytečný. Mám pouze obavy o příští soutěžní ročník, bude to jeden velký zmatek."

Příští soutěžní ročník bude v první lize účinkovat osmnáct týmů, takže nadstavba se pochopitelně hrát nebude, druhou ligu by pak mělo odehrát čtrnáct mužstev.