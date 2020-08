Obrat! Slavia nechá své hráče na hostování, aby proti ní hráli

Dosud sešívaní stejně jako většina ligových celků uzavírali s kluby ve smlouvách o hostování dohody, podle nichž mohl její kmenový hráč proti ní nastoupit jen za určitou, obvykle nemalou finanční kompenzaci.

Rozhodnutí se v aktuální sezoně týká především Liberce, ve kterém z Edenu hostuje hned šestice hráčů: Jakub Jugas, Jan Matoušek, Júsuf Hilál, Jakub Hromada, Mohamed Tijani a Daniel Kosek.

Slavia umozni v sezone 2020/2021 hracum na hostovani nastupovat proti ni ve vzajemnych zapasech. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 24, 2020

„Ten tým nás sem poslal na hostování, v podstatě by se dalo říct, že nás nepotřebuje, takže nevidím důvod, proč bychom neměli hrát. Když jsou tam lepší hráči, než jsme my, tak by s námi neměli mít problém," řekl v rozhovoru pro Sport.cz v minulém týdnu jeden z nich Jan Matoušek.

„Myslím, že by to mělo být stejné jako v ostatních ligách, kde je to povolené. Třeba v Lize mistrů teď Coutinho, který je v Bayernu na hostování z Barcelony, proti ní normálně hrál, a ještě dá dva góly a na další nahraje. Každý hráč se chce proti svému týmu ukázat a když proti nim nemáme možnost hrát, tak je to těžké," řekl také.

Otázku hostování hráčů v nejvyšší soutěži připomněla Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí první a druhou ligu, na počátku srpna na tiskové konferenci. Uvedla, že od sezony 2021/22 by ráda zakotvila do řádů maximální počet fotbalistů, kteří budou moci hostovat z jednoho klubu v druhém.

LFA chce také upřesnit, zda budou tito hráči smět proti mateřskému celku nastoupit. V lize na konci minulé sezony několikrát nastala situace, že tým nesměl kvůli dohodě s jiným klubem nasadit i několik hráčů a nastoupil oslaben.