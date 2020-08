Jsme zklamaní. Byli jsme výhře blízko, lituje záložník Petržela, že Slovácko opět Jablonec neporazilo

Dobře rozehraný ligový duel s Jabloncem nedotáhli do vítězného konce. Fotbalisté Slovácka sice otevřeli krátce po přestávce skóre, ale vedení neudrželi, a museli se nakonec před svými fandy spokojit s remízou 1:1.

„Jsme zklamaní. Výhře jsme byli blízko. Jenže jsme ke konci soupeři zbytečně nabídli standardku, z níž jsme dostali vyrovnávací gól. Velká škoda. Závěr zápasu jsme si měli pohlídat líp," smutní zkušený hradišťský záložník Milan Petržela. Podle něj hráči Slovácka před utkáním v kabině vůbec neprobírali, že do sobotního střetnutí neporazili Jablonec dlouhá léta. „Já jsem to v podstatě ani nevěděl. Smůla, že se nám to nepovedlo ani potřinácté," mrzí ho.

Během zápasu se ocitl ve dvou výhodných střeleckých příležitostech. „Nejprve mi Havlík dával balon před branku, byl jsem na okamžik úplně volný. Míč byl ale krátký, někdo z Jabloneckých mi ho stihl skluzem vypíchnout. Při druhé šanci jsem už byl příliš blízko u brankáře Hrubého, a tak jsem zkoušel ještě najít lépe postaveného Ciciliu. Ani moje přihrávka ovšem nepatřila k nejpřesnějším," kaje se Petržela.

Nakonec však přece jen asistoval u vedoucí trefy letní posily z Nizozemska. „Cicilia je pro nás velkým přínosem. Je hrozně vysoký, můžeme na něj míče nakopávat. On je ale dobrý i do kombinace. Věřím, že nám hodně pomůže," pochvaluje si někdejší reprezentant nedávný příchod bývalého útočníka druholigového FC Eindhoven. „Škoda jen, že jsme těsný náskok neudrželi. Moc jsme toužili navázat na předchozí triumf v derby ve Zlíně," svěřil se.

Brankář Jablonce Vlastimil Hrubý a jeho překvapivé gesto.

Luděk Peřina, ČTK

Slovácko má po dvou ligových kolech čtyři body. „Mohlo jich být šest, avšak nesmíme být nenažraní. V reprezentační pauze se dobře připravíme na Teplice, pojedeme tam vyhrát," tvrdí Petržela, který se i v 37 letech cítí zdravotně dobře. „Koronavirus se mně zatím vyhýbá, takže si nestěžuju," směje se.

Vítá, že se do hradišťského mužstva vrátil na hostování ze Slavie mladý středopolař Hellebrand. „Napoprvé jen střídal, ale i tak ukázal, že bude posilou. Hned se dostal i k zakončení. Je to výborný fotbalista, a za půl roku v Edenu určitě nabral sebevědomí," domnívá se Petržela.

Neřeší, zda nadcházející dvoutýdenní reprezentační přestávka přijde jeho celku vhod. „Asi bych radši hrál hned příští víkend, protože nikdo neví, co se kolem nás bude s blížícím se podzimem dít. Je to ovšem nějak nalajnované, a tak se tím vůbec nezabývám. Nároďák už taky potřebuje konečně nějakou akci," má jasno.