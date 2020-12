Body z našeho hřiště nám hrozně chybějí, stýská si po prohře s Budějovicemi útočník Zbrojovky Růsek

Rozčarování je asi velké, že?

Jasně. Vždyť jsme doma po návratu do ligy ještě nevyhráli. Body z našeho hřiště nám hrozně chybějí. To je náš největší problém.

Čemu přičítáte krajně nepovedený úvod střetnutí?

Těžko říct. Prvních pět minut bylo z naší strany docela dobrých, avšak pak se to úplně otočilo. Budějovická rozehrávka nám dělala obrovské problémy. Byli jsme všude pozdě, počínali jsme si dost chaoticky. Byly z toho dva góly v naší síti. První poločas byl od nás hrozně špatný.

V kabině byla o přestávce bouřka?

Samozřejmě že jsme si to museli vyříkat. Druhý poločas jsme pak už odehráli mnohem líp. Místy jsme si vynutili až enormní tlak, avšak s výjimkou mého gólu jsme už další šance a závary v soupeřově šestnáctce bohužel nevyužili. Naše produktivita je žalostná.

Vás může těšit aspoň trefa na 1:2, ne?

Jsem za gól samozřejmě rád, ale nemůžu z něj mít žádnou velkou radost, když nestačil ani na remízu. Pavel Dreksa mi ale výtečně posadil míč na hlavu.

Nebude vám teď paradoxně vyhovovat, že k dalšímu ligovému duelu s Pardubicemi pojedete ven?

Kéž by to byla pravda. Jenže body na cizích stadionech se sbírají těžko. O to větší malér pro nás je, že jsme na našem hřišti dosud jen dvakrát remizovali.