Jsem zklamaný, jaký tlak na rozhodčího domácí vytvářeli, zlobí se kouč Klusáček

Fotbalisté Bohemians nepřijeli do Ostravy útočit. Trenér Luděk Klusáček na hrot postavil jediného Tomáše Necida, o kterého ale hned po přestávce kvůli druhé žluté kartě přišel. Klokani i proto s Baníkem prohráli 0:1 a na hřišti soupeře podlehli popáté za sebou.

„Prohráli jsme po špatném výkonu především v prvním poločase, kdy byla naše hra opravdu tristní. Takto hrát nemůžeme, všechny balony jsme odevzdali soupeři, který si tak vytvořil tlak a dal i gól," zlobil se na své hráče trenér Bohemians 1905 Luděk Klusáček.

Jeho tým inkasoval ve 23. minutě po střele Adama Jánoše, který dokončil pohlednou akci Filla se Zajícem. Klokani se do útoku v první půli téměř nedostali a Klusáček se na vytrvalou převahu domácího týmu vydržel koukat necelý poločas. Na jeho konci stáhl Hronka a Květa, místo kterých poslal do hry mladíky Osmančíka s Novákem. „Museli jsme do toho zasáhnout, protože takto hrát nemůžeme. Ten výkon nebyl podařený, proto ta střídání," vysvětloval Klusáček.

Další ránu do zápasových plánů dostali zeleno-bílí krátce po přestávce, kdy útočník Tomáš Necid viděl po faulu na Daniela Tetoura přísnou druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. „Nevím, zdály se mi obě karty velmi přísné (první rozhodčí Denev udělil Necid na konci prvního poločasu poté, kdy do něj v souboji o míč zezadu narazil domácí obránce Svozil - pozn. aut.)," řekl Klusáček, který si několikrát v utkání vyměňoval názory s domácí lavičkou.

Zleva Roman Potočný z Ostravy a Josef Jindřišek z Bohemians.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Domácí lavička i hráči komentovali každý zákrok a vytvářeli na rozhodčího neuvěřitelný tlak. Mám pocit, že tomu i trochu podlehl. V zápalu boje tam ty emoce jsou, ale tohle bylo z mého pohledu už přes čáru a porušuje to principy fair play. Jsem z toho otrávený. Lubošovi (Kozlovi) jsem to, že se mi to nelíbí, řekl," popisoval trenér Klokanů.

Jeho svěřenci hráli v deseti mnohem odvážněji a v závěru utkání, který se dohrával v husté mlze, sahali po vyrovnání. „Mísí se ve mně dva pocity. Jednak zklamání z ustrašeného výkonu v prvním poločase a pak mnohem lepší dojem z druhého poločasu, který kluci i v deseti odehráli úplně jinak. V závěru jsme Baník dostali do stresu a obav o výsledek. Nicméně tak, jako ve druhém poločase musíme odehrát celý zápas, jinak nemáme moc šancí venku uspět," mínil Klusáček.