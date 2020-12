Remízu se Spartou k narozeninám kapitán Slovácka nedostal. Na zápas i tak nezapomenu, hlásí

Co říkáte na to, jak se vám to k narozeninám všechno sešlo?

Naprostá paráda. Narozeniny, kapitán, Sparta. Nevím, jestli se něco takového ještě někdy zopakuje. Přiznám se, že jsem byl vzhledem k všem těm okolnostem před zápasem i v mém věku trochu nervózní. S úvodním hvizdem však ze mě všechno spadlo. Bylo to vyrovnané střetnutí. Velká škoda, že jsme z několika šancí ještě jednu nevyužili. To, že jsme se Spartou aspoň neremizovali, mně trochu kazí celkový dojem. Jsem přesvědčený, že jsme si plichtu zasloužili. I tak to ale bylo utkání, na které jen tak nezapomenu.

Co rozhodlo o tom, že jste nakonec vyšli bodově naprázdno?

Jednogólový náskok jsme bohužel udrželi jen dvě minuty. To mě štve. Kdybychom vedli déle, museli by sparťané hru otevřít. Takhle to byl za stavu 1:1 duel o jediném dalším gólu. Bohužel jsme ho inkasovali šest minut před koncem my. Nepohlídali jsme si jednu situaci. Teď máme dva dny, abychom se připravili na další ligové střetnutí v Brně, kde si budeme chtít vzít ztracené body zpátky.

Těší vás aspoň přihrávka na vedoucí Jurečkovu trefu?

Samozřejmě, moc si jí cením. Jsem ale fotbalista, který vždycky upřednostňuje tým před individuálními statistikami. Takže bych ji pochopitelně okamžitě vyměnil za bodový zisk.

Po utkání jste se dlouho kamarádsky bavil se sparťanem Pavelkou, který vám vstřelil vítěznou branku. Prozradíte o čem?

Známe se pochopitelně hodně dobře z někdejšího působení v nároďáku, jsme přátelé. Před lety se se mnou radil, když odcházel do Turecka. Teď jsme probrali nejen jeho turecké angažmá, ale i naše rodiny. Na chvíli se k nám připojil také Láďa Krejčí starší. Když se naskytne příležitost, vždycky jí využijeme k příjemnému popovídání.

Zbývající tři podzimní ligová kola budou následovat v mimořádně rychlém sledu. Zvládnete je fyzicky?

Rozhodně. Poslední dobou jsem naštěstí zdravý, trénuju bez jakýchkoliv úlev. Raději to někam zaklepu. (úsměv). Musím se ale pochopitelně hlídat. Regeneruju mnohem víc než dřív a dávám si pozor, co mám na talíři. Teď je taková divná doba, že ani není možné moc někam chodit, a tak je člověk mnohem víc doma než dřív. V podstatě jezdím jen na tréninky a zápasy, a tak se můžu hodně věnovat sám sobě. Jsem přesvědčený, že mně tři ligové duely během pouhých osmi dnů nenadělají žádné problémy.