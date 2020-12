FOTBAL ONLINE: Naprostý debakl, Plzeň ničí Teplice! Budějovice znovu bodují, slaví i Baník

Jablonec byl po čtyřech výhrách v Karviné blízko dalšímu tříbodovému zisku, když ještě chvíli před koncem vedl o dvě branky. Jenže pak přišel drtivý finiš domácích, kdy se dvakrát gólově prosadil Roman Haša a zápas skončil nerozhodně 2:2.

Baník rozhodl o výhře na hřišti Mladé Boleslavi už v úvodním dějství, kdy se trefili Dyjan Carlos de Azevedo a Daniel Tetour. Krátce po přestávce snížil Jiří Klíma, ale pojistku přidal v nastavení střídající David Buchta. Slezané zvítězili v lize počtvrté za sebou, navíc mají k dobru dvě odložená utkání. Boleslav nevyhrála ani ve druhém duelu po návratu trenéra Karla Jarolíma, z posledních čtyř kol získala jediný bod a je patnáctá.

Ondřej Zahustel z Mladé Boleslavi a Jiří Fleišman z Baníku Ostrava během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Bohemka ukončila sérii Příbrami

Fotbalisté Bohemians vstoupili do zápasu s Příbramí lépe, když je v 25. minutě poslal do vedení Kamil Vacek. Hosté však stihli ještě do konce prvního poločasu vyrovnat, v 43. minutě překonal domácího gólmana Patrika Le Gianga Zdeněk Folprecht. Podruhé se Klokani dostali do vedení v 73. minutě díky trefě Vojtěcha Nováka. Na to už svěřenci trenéra Pavla Horvátha odpovědět nedokázali a z Ďolíčku odjíždějí s porážkou 1:2.

Zleva Kamil Vacek z Bohemians a Tomáš Pilík z Příbrami.

Michal Kamaryt, ČTK

Jihočeši i v oslabení vyrovnali

Důležitý moment utkání mezi Olomoucí a Českými Budějovicemi přišel v 35. minutě utkání, kdy byl po faulu v pokutovém území Jihočechů vyloučen ukrajinský obránce Dynama Maksym Talověrov a Martin Nešpor se z pokutového kopu nemýlil. Hosté však i v oslabení dokázali ve druhém poločase vyrovnat, když se v 77. minutě prosadil Lukáš Jánošík a uzavřel skóre na konečných 1:1. Svěřenci trenéra Horejše tak bodovali již v šestém utkání v řadě.

Rozhodčí Jan Machálek vylučuje Maksyma Talověrova (druhý zprava) z Českých Budějovic.

Luděk Peřina, ČTK

Vrcholem úterního programu je souboj trápící se Plzně s Teplicemi. Viktoria z posledních čtyř utkání získala jediný bod, propadla se na šesté místo tabulky a případný další neúspěch podle spekulací médií může stát místo trenéra Adriana Guľu.

Tepličtí po příchodu nového kouče Radima Kučery získali ve dvou zápasech čtyři body a jsou čtrnáctí.

