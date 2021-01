Ideální by bylo rozloučit se umístěním, co Sigmě zajistí účast v pohárové Evropě, říká olomoucký Houska

Poslední půlrok čeká s největší pravděpodobností v dresu olomoucké Sigmy záložníka Davida Housku. V létě mu na Hané končí smlouva a on touží po létech změnit prostředí. Hanákům však na jaře chce přesto pomoci k co nejlepšímu umístění.

Tento týden jste ztratili Šimona Faltu, který přestoupil do Plzně. Co to pro tým znamená?

Velké oslabení. Byl to jeden z důležitých hráčů zejména pro naši ofenzívu. Teď bude na ostatních, aby se ukázali a nahradili ho.

Neříkáte si, že v podobné roli jako Falta jste teď mohl být vy? Také jste jednou nohou už delší dobu na odchodu jinam, ale zatím stále zůstáváte...

To už jsem si mohl říkat v minulosti několikrát. Už jsem se z toho poučil. Beru to, jak to je. Vždycky, když vlezu na hřiště, tak se budu snažit podat maximální výkon a pomoci týmu, co nejvíce.

Je vyloučené, že byste v Sigmě pokračoval i po skončení sezony?

Rozhodl jsem se tak. Nikdy sice nemůžete říkat nikdy, chci však pokračovat někde jinde.

Podle sportovního ředitele Sigmy Ladislava Mináře není váš odchod otázkou peněz. Můžete to nějak rozvést?

Je to přesně tak. Primárně opravdu nejde o peníze. Toužím se posouvat jako hráč a dál se rozvíjet. Chci si prostě i v jiné soutěži ověřit své schopnosti a naplnit potenciál, který věřím, že mám. Prostě, vyzkoušet si to. Pak si budu moci říct, zda na to mám, či ne. Myslím, že by nebylo dobré, abych celou kariéru byl spokojený na jednom místě.

Preferujete nějakou konkrétní soutěž? Jakým směrem se chcete ubírat?

Nebudu to prozrazovat. Nejlepší by však bylo, kdyby se sešla dobrá soutěž a samozřejmě i dobře ohodnocená. Uvidíme, jak to dopadne. Teď to chce ještě čas.

Jaké si pro poslední půlrok v Sigmě kladete cíle?

Tabulka je hodně vyrovnaná. když se dva zápasy nepovedou, propadnete se. Navíc je tam dost týmů, které budou dohrávat i dva zápasy. Chtěl bych, abychom se drželi co nejvýše a předváděli fotbal, který by bavil nás i diváky.

Takže žádné umístění, co by pro Sigmu znamenalo účast v pohárové Evropě?

V mé předchozí odpovědi se to nacházelo. To by byl ideální scénář. Vyhlašovat nějaké cíle, že se dostaneme do pohárů, s tím bych byl opatrný. O tom, na co to bude vypadat, se můžeme bavit po prvních pěti, šesti jarních kolech.

Jak jste nachystaní na pražskou Slavii, která vás čeká na úvod jara už v sobotu?

Takové otázky nemám rád. Když řeknu dobře a pak to bude vypadat špatně, tak budu za blbce. Naopak by to samozřejmě bylo super, ale uvidíme až v samotném zápase. Těžko teď něco předpovídat. Určitě nás však čeká asi jedno z nejtěžších utkání celého ligového ročníku.