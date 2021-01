Když Opava snížila, zkameněl jsem. Naštěstí jsme pak rychle rozhodli, oddechl si trenér Látal

„Po psychické stránce to pro nás bylo strašně náročné. Všichni očekávali, že získáme tři body. Viděli jsme navíc Opavu ve středu se Spartou, kdy hrála výborně a potrápila ji. Začali jsme dobře, byla tam spousta soubojů, dostávali jsme se po stranách do přečíslení balóny za obranu a dali jsme dva góly. Jenže po přestávce jsme si to jako obvykle zkomplikovali, když jsme úplně vypnuli a udělali penaltu, kterou soupeř snížil. Naštěstí jsme se však zvedli a rychle rozhodli. Jen mě mrzí závěr zápasu. Proti deseti jsme měli hrát lépe, vytvořit si více šancí a přidat i nějaký gól," tvrdil olomoucký kouč Radoslav Látal.

Když Opava snížila, pořádně mu zatrnulo. „V tom momentě jsem zkameněl, protože nedá se nemyslet na to, kolik bodů jsme už zbytečně ztratili. Opakuji se, je už mi to trapné pořád říkat, ale hráče jsem o přestávce upozorňoval, aby si dali pozor a nepřipustili komplikace a zase se stalo. Ještě, že jsme to hned napravili. Máme tři body, a to je úleva," přiznal narovinu.

González? Klíčový hráč

Nad jiné pak vyzvedl autora dvou gólů španělského středopolaře Pabla Gonzáleze. „Je to pro nás klíčový hráč. Můžeme ho využít zprava, zleva, ve středu zálohy. Dokáže vymyslet útočnou fázi, dostane se do přečíslení, najde si meziprostor, dokáže i zakončit. Jsme za to rádi. Jen, ať mu forma vydrží, co nejdéle. Jsme s ním velmi spokojeni," liboval si Látal.

Pablo González (vlevo), autor druhé branky Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

Chválil také osmnáctiletého záložníka Kryštofa Daňka, který v základní sestavě nastoupil teprve podruhé a k vítězství přispěl jedním gólem. „Jevil se dobře už na soustředění na Maltě a dnes dostal šanci. Zkrátka dobře pracuje, dělá pokroky a výkon, co předvedl, byla pro něj za to odměna," uvedl Látal a zdůraznil, že talentovaný mladík má velký potenciál.

„Je to hvězdička Sigmy, další hráč, který vyroste do velkého fotbalu. Umí do přečíslení, jeden na jednoho, dostávat se do šancí. Potřebuje však ještě nějaký čas. Musíme s ním postupně. Nemůžeme na hráče jako on moc toho naložit a postavit to na něm," podotkl.

Opavský asistent Lukáš Černín, který na lavičce zastoupil nemocného hlavního trenéra Radoslava Kováče, příliš důvodů k radosti neměl. „Sigma vyhrála naprosto zaslouženě. Rozhodla prakticky už v prvním poločase, kdy nám nedovolila být příliš aktivní. Zvolili jsme vyšší nákopy, mysleli jsme si, že tak budeme úspěšnější. Stopeři Beneš s Hubníkem nás ale k ničemu nepouštěli. Mysleli jsme si, že navážeme na duel se Spartou, v němž jsme na tom byli kombinačně dobře, ale tady to po herní stránce bylo od nás slabé," řekl zklamaně Černín.

Zleva Joss Didiba z Opavy, brankář Opavy Vilém Fendrich, David Březina z Opavy a Kryštof Daněk z Olomouce, autor první branky.

Luděk Peřina, ČTK

O přestávce, byť jeho svěřenci do druhé půle šli už o deseti, svůj tým přes nepříznivý stav burcoval s tím, ať se zkusí tlačit dopředu i za cenu rizika a vyplatilo se. Přišel faul Hubníka na Kaniu, penalta, kterou Nešický proměnil a Opava byl rázem znovu ve hře.

Jenže ne na dlouho. „V té chvíli jsme si mysleli, s ohledem na statistiky, že máme šanci. Dobře jsme věděli, že Sigma v této sezoně, když vedla, už mockrát to nedovedla k vítěznému konci. Tentokrát však pořád tlačila ze stran, byla agresivní v pokutovém území a nenechala si to vzít," měl jasno opavský asistent.