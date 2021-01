Zklamaný kouč Klokanů: Penalty? Byly to od nás školácké fauly, takhle si nemůžeme počínat

Čekal jste po Liberci takový výsledkový propad?

Od začátku nám dělala starost hra soupeře, který byl silný na míči. Dalo nám hodně práce balony získávat. A když už se nám to podařilo, lehce jsme o ně přišli. Aktivita byla na straně soupeře, který vyhrál naprosto zaslouženě.

Jak jste viděl dvě penalty pro soupeře, ze kterých Kliment vstřelil dva góly? Nejprve fauloval brankář Le Giang, poté záložník Ljovin.

Za mě byly obě odpískány správně. Fauly vyplynuly z přemotivovanosti hráčů. Patrik se rozhodl vyběhnout z brány, přestože hráč byl v rohu velkého vápna. Ljovin v prvním momentu zaspal, potom už neměl jít do skluzu. Oba zvolili hektické řešení. Šlo o školácké fauly, které by se stávat neměly.

Nestíhala především vaše pravá strana...

Věděli jsme, že levá strana Slovácka je ofenzívnější. Dělala nám opravdu velké problémy. Nicméně nechtěl jsem rozbít spolupráci Dostála s Vaníček. V defenzívě ale nefungovala. Pak jsme na to reagovali. Pro mě byl ale hráčem zápasu útočník Kliment. Uhrál snad všechny míče, byl u všech nebezpečných situací. Po zranění se dostává do velké formy.

Bylo složité zvedat tým o přestávce?

Tříbrankové manko se těžko otáčí. Ale řekli jsme si, že pokud se nám výsledek otočit nepodaří, tak se aspoň výkonem musíme omluvit fanouškům. Nebyli jsme daleko, abychom sahali po bodu. To bychom ale museli za stavu jedna tři proměnit penaltu. Šlo o obrovskou příležitost, jak se dostat zpátky do zápasu. Slovácko mohlo znervóznět, nás by to naopak nakoplo. Bohužel Tomáš Necid nedal.

Jan Kliment ze Slovácka (čtvrtý zprava) oslavuje se spoluhráči gól na 3:0

Vlastimil Vacek, Právo

Proč nekopal penaltu Puškáč?

Máme hráče určené na penaltu. Je na nich, jak se na hřišti domluví, já do toho zvenčí nevstupuju. Tomáš si věřil.

Proč jste o přestávce stáhl ze hry Pulkraba a nikoli Necida?

Matěj pořád trochu řeší zdravotní stránku. Za čtyři dny hrajeme znovu, potřebovali jsme na trávník dostat dalšího útočníka Puškáče.

Ve středu hostíte Opavu. Oklepe se tým z pádu se Slováckem?

Musíme zapracovat na tom, co nás teď sráželo. Což byly sefenzívní fáze a také pasivita až ustrašenost. Jaro bude hrozně dlouhé, ale potřebujeme získat nějaké body, abychom se odtrhli od spodku tabulky a zklidnili se.