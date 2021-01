Jablonec penaltový puntík ubránil. Kluci se tam s gólmanem strkali, všiml si Kratochvíl

Jak jste viděl situaci před penaltou?

Kluci se tam nějak strkali s gólmanem Kočím. Myslím, že to tam znovu rozkopával a oni ho odháněli, když jsem šel pro balon. Něco takového se tam dělo. Možná to rozkopal, ale nechytil to... Takže to dopadlo dobře.

Byl jste předem rozhodnutý, kam míč pošlete?

Na penaltu jsem určený, ale nechci to prozrazovat. Takže odpovím ano, byl jsem rozhodnutý, kam ji kopnu. (usměje se)

Jak zápas ovlivnil kvůli vydatnému sněžení extrémně těžký terén?

Bylo to šílený. S fotbalem to nemělo nic společného. Byla to akorát bitva. Pro nás je hrozně důležité, že jsme to zvládli. Jsme rád, že jsem dal dva góly, ale terén byl šílený. Síly hrozně rychle ubývaly. Bylo to složité. Musím říct, že jsem z vesnice, ale ani na vesnici jsem na takovém terénu nehrál. Teď poprvé.

Na co pro vás bylo nejtěžší si na takovém terénu zvyknout?

Těžký je pohyb. Sice pořádně nevíte, kam vám odskočí balon, ale hlavně z hlediska pohybu je to složité. Zabrzdit, otočit se... A hrozně rychle vám ubývají síly.

Zleva Miloš Kratochvíl z Jablonce a Martin Nový z Příbrami.

Radek Petrášek, ČTK

Nebál jste se zranění?

Nemyslel jsem na to. Sice jsem měl docela nedávno těžké zranění stehna, ale teď jsem dobře připravený. Neměl jsem z toho vůbec strach. Věřil jsem, že to zvládneme. Doufal jsem, že se hrát bude, na zápas jsem se těšil a jsem rád, že se i hrálo. Dopadlo to i dobře a nikdo se nezranil. Musím to zaklepat na zuby. Ale chudáci naši trávníkáři. Doufám, že si s tím nějak poradí, ale myslím, že hřiště až do konce sezony stoprocentní nebude.

Na podzim jste kvůli zranění nehrál, teď jste dal dva góly. Jste definitivně zpět?

Jsem. Cítím se stoprocentní a doufám, že to bude víc a víc vidět. Je to hrozně o hlavě. Po zranění jsem se dával do kupy psychicky i fyzicky. Když to řeknu popravdě, neměl jsem dobrý půlrok. Ale teď jsem dobře připravený a cítím se fakt dobře. Je mi i jedno, na jakém terénu se dneska hrálo. Prostě jsem si věřil, jsem rád, že jsme dali dva góly a vyhráli jsme.

Šanci jste měl i na hattrick. Jak hodně mrzí, že nevyšel?

Mrzí mě to samozřejmě hrozně moc, protože by to byl první hattrick. Ale přiznám se, že jsem tam sotva doběhl, byl jsem už fakt vyřízený.

Z posledních devíti zápasů jste osmkrát vyhráli a upevnili jste si druhé místo. Jak si tuhle jízdu kabina užívá?

Určitě si to užíváme. Nikdo nechce hrát o záchranu, nikdo nechce prohrávat. Když se nám takhle daří, tak je to jednodušší a líp se i regeneruje a hraje. Jak říkám, je to hrozně o hlavě, takže samozřejmě nám pomáhá, že jsme nahoře a vyhráváme.