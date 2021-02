Slaměna přestoupil ze Zlína do Olomouce

Fotbalista Patrik Slaměna se nedohodl na nové smlouvě se Zlínem a přestoupil do Olomouce, s níž podepsal kontrakt do konce června 2025. Kluby o tom informovaly na svých webech.

"Nedohodli jsme se na prodloužení smlouvy. Hráč se rozhodl pro pokračování ve své kariéře mimo náš klub," řekl generální manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Slaměna si ve Zlíně připsal 13 ligových startů, v nichž neskóroval. Minulou sezonu hostoval v druholigovém Prostějově. "Přivádíme mladého perspektivního hráče, který má zkušenosti z mládežnických reprezentací. Věříme, že se v našem týmu brzy adaptuje a ukáže svůj potenciál," prohlásil sportovní manažer Hanáků Ladislav Minář.

✍️ Dvacetiletý záložník Patrik Slaměna přestupuje z @footballzlin do Sigmy Olomouc ⚽️



— SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) February 8, 2021

"Jsem rád, že příchod do Sigmy Olomouc vyšel už teď v zimě. Přicházím do většího klubu s výborným zázemím a tradicí, což mi dodává energii a motivaci do práce. Těším se na další část své kariéry a jsem rád, že se bude rozvíjet právě v Olomouci," uvedl Slaměna.