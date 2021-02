Plzeň ztrestala Bohemku, Dynamo zažilo šok s posledním. Teplice se chystají na Slavii

Plzeňští fotbalisté měli v úvodním poločase zápasu proti Bohemians převahu, do větších gólových šancí se však téměř nedostávali. V 29. minutě nepřekonal střelou po zemi hostujícího Le Gianga Šulc, stejný hráč se k nebezpečné střele dostal i jedenáct minut později, ale jeho pokus zamířil and břevno hostující svatyně.

Až minut před koncem prvního poločasu se domácí dočkali, když po chybě Le Gianga uklidil míč do brány Kayamba. Prakticky z protiútoku se do velké šance dostal Jindřišek, ale ani jeho volej do prostoru tří tyčí nezamířil.

Klíčový moment utkání přišel na začátku druhého poločasu, když znovu Jindřišek neproměnil pokutový kop. V 61. minutě vytrestal obranu Klokanů Bucha, který zvýšil na 2:0 a myšlenky na případný zvrat vzal hostům o čtyři minuty později z pokutového kopu Beauguel. Hosté se dočkali aspoň čestného úspěchu, když se dvě minuty před koncem trefil Pulkrab.

Utkání 20. kola první fotbalové ligy: Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905. Zleva Pavel Bucha z Plzně a Roman Květ z Bohemians.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Karviná remizovala s Libercem

V nezáživném prvním poločase se do šance dostal v 6. minutě karvinský Ostrák, jeho střelu k levé tyči však hostující Knobloch zlikvidoval. Podobně se vedlo v 23. minutě libereckému Rondičovi.

Rondič se však své velké chvíle dočkal v 57. minutě, kdy po centru Mosquery poslal Severočechy střelou k pravé tyči do vedení. Svěřenci trenéra Hoftycha se však z vedení radovali pouhé tři minuty, když parádní ranou zpoza vápna srovnal na konečných 1:1 domácí Herc.

Opava šokovala České Budějovice

Ve velmi opatrném prvním poločase se do jediné vážnější šance dostal českobudějovický Králík, jeho hlavička však skončila na tyči opavské svatyně. O jedinou branku utkání se k šoku favorita postaral hostující Březina, který hlavičkou překonal domácího Drobného a postaral se o překvapivé vítězství Slezanů 1:0.

Zaskočí Teplice Slavii?

Sešívaní po čtvrteční domácí remíze 0:0 s Leicesterem na úvod vyřazovací fáze Evropské ligy hrají na Stínadlech. Slavia vede tabulku o sedm bodů před Spartou, s Teplicemi neprohrála dvanáctkrát po sobě a v posledních osmi vzájemných duelech zvítězila. Severočeši se naopak trápí. Z posledních pěti kol získali jediný bod a klesli na 14. příčku.