O moc líp to kopnout nešlo, těší Potočného vydařený trestný kop. Ve Zlíně zvedl hlavu

Přímý kop se vám mimořádně povedl, že?

Je to tak. Předchozí trestňáky jsem kopal na brankářovu stranu, ale dát gól se mně nepodařilo. Tak jsem to zkusil přes zeď, a dopadlo to skvěle. O moc líp jsem už asi zamířit nemohl. Leda že bych poslal balon přímo do víka.

Od vítězné ligové dohrávky s Mladou Boleslaví jste se náramně rozjeli...

Jsem za to hrozně rád. Z posledních čtyř zápasů jsme brali deset bodů, což je skvělé. Zvedli jsme se psychicky, utkání s Budějovicemi to jen potvrdilo. Udělali jsme krásnou šňůru.

Vy jste k ní přispěl dvěma góly. Ve Zlíně vám to svědčí?

Je to tak. Cítím důvěru trenérů i nových parťáků. Je vidět, že mi zimní změna dresu prospěla. Předtím jsem měl hlavu dole, poslední dobou jsem ji ve Zlíně zvedl.

Post levého záložníka vám vyhovuje?

Rozhodně. Ještě o trochu líp se cítím na pravé straně, avšak tam ve zlínské sestavě nastupuje Dramé, jemuž se rovněž střelecky daří.

Litujete, že jste už nebyl na hřišti v předchozím ligovém střetnutí s Bohemians 1905, v němž jste v závěru zahrávali za bezbrankového stavu penaltu, ale Simerský ji zahodil?

Kdybych nebyl v té době už vystřídaný, asi bych se desítky ujal. To ale bylo před týdnem, a nic s tím už nenaděláme. Tehdejší domácí ztrátu s Pražany jsme si teď s Budějovicemi vynahradili.

Ve druhé půli jste viděl devátou žlutou kartu v tomto prvoligovém ročníku. Zasloužil jste si ji?

Hodně mě mrzí. Panu rozhodčímu Dubravskému jsem se moc nelíbil už v duelu s Boleslaví. Pískal to jako košíkovou. Já mluvil ke spoluhráčovi, nikoli k němu. Přesto tasil žlutou. Netuším, jestli si na mně chtěl něco vybít, nebo mi to vrátit za minule. Myslím, že se mu utkání moc nepovedlo, neměl ho pod kontrolou.

Vypadá to, že starosti se záchranou se vás už týkat nebudou. Souhlasíte?

Určitě se v tabulce kouká lépe nahoru než dolů. Nesmíme se ovšem uspokojit. Chce to hrát furt stejně a třeba se posuneme ještě o něco výš.

Považujete za problém, že se vám vzhledem k odloženému střetnutí s Plzní, která je v karanténě, o týden prodlouží reprezentační pauza?

Ani ne. Využijeme jí k dobití baterek. Trochu si odpočneme, ale samozřejmě hlavně pořádně potrénujeme. A taky nás prý čekají nějaké přáteláky.