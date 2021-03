Jalová Karviná, v Ďolíčku nevystřelila na bránu! Každý z nás si musí sáhnout do svědomí, zlobí se Bolek

„Nejde o mě, ale o pohled na celý tým. Zahráli jsme mizerně. Nevím, jestli byla Bohemka tak dobrá, že nám nedovolila ani jednu šanci, nebo my tak špatní. Jsme rozháraní, ztrácíme lehké míče. Nemůžeme být spokojení," povzdechl si Bolek po porážce u Botiče (0:2).

Hosté se sice na utkání poctivě chystali, jenže jejich plány rozmetal brzký gól Schumachera ze třetí minuty. „Soupeř se pak stáhl, na hrbolatém hřišti se nedal hrát kombinační fotbal. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavění, chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Ale vstup byl opět katastrofální, Bohemka měla tři šance za pět minut," nechápal trenér Juraj Jarábek.

Trenér Karviné Juraj Jarábek během utkání Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho tým byl i tak téměř do konce ve hře o remízu. Kvůli bránění Necida ve výhledu brankáři Bolkovi sudí odvolal gól Hronka na 2:0, domácí útočník byl totiž v ofsajdu. Druhou trefu Pražané ne a ne vstřelit. „Dostali jsme druhou šanci, čekal jsem, že to bude pro nás impulz. Ale necítil jsem, že by nás okamžik nakopl. Nic jsme neudělali, naopak šance měli zase domácí," podotkl Bolek. Definitivně hotovo tak bylo po brance střídajícího Bartka v závěru.

David Bartek z Bohemians oslavuje gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Hosté byli v Ďolíčku neškodní, za celý zápas nevyprodukovali jedinou střelu na branku. V poslední době se trápí, sérii bez výhry protáhli na pět zápasů. „V Karviné tak dlouhou dobu bez vítězství nepamatuju. Každý z nás si musí sáhnout do svědomí. Náš projev není dobrý komplexně. V sezoně bývají fáze, kdy se nedaří vstřelit gól, ale hrajete solidně. Jenže my jsme nezahráli dobře delší čas. Musíme s tím něco dělat," prohlásil Bolek.

„Série je frustrující, leží na nás deka. Soupeři jsou agresivnější, běhavější. Jsme jaloví dopředu, vzadu chybujeme. Musíme zabrat, udělat úspěšnou šňůru. Na současný bodový polštář se nemůžeme spoléhat," dodal Jarábek.