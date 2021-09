Sporné vyloučení. Netuším, proč sudí do zápasu takhle vstoupil, zlobí se zlínský Poznar

Červená karta, kterou viděl Procházka, notně ostře sledovaný zápas ovlivnila, že?

Naprosto jednoznačně. Jsem z ní strašně zklamaný. Když ji rozhodčí Pechanec vytáhl, říkal jsem si, že je to nesmysl, a že VAR jeho verdikt zvrátí. Nestalo se. Přitom ke kontaktu došlo při Procházkově snaze odkopnout balon, absolutně nešlo o žádné prošlápnutí. Podle mě nehrozilo žádné zranění. Netuším, proč sudí do zápasu takhle vstoupil. Jsem toho názoru, že to byla chyba, kterou mu nemůžu odpustit. Něco podobného se přihodilo i v pátek Olomouci v utkání s Baníkem.

Takže nejste spokojený, jak rozhodčí v tomto ligovém ročníku pískají?

Právě že donedávna jsem docela spokojený byl. Měl jsem za to, že se jejich výkony zlepšují. Ty dva případy, k nimž teď došlo, pokládám za selhání jednotlivce. To, co se stalo v našem utkání, nemůže přece v žádném případě projít přes VAR. Vždyť tam nemohlo být vidět žádné prošlápnutí ani úder. A proto přece VAR máme, aby chybu napravil.

Dal se uhrát v deseti lepší výsledek?

Určitě ano. My jsme si i v oslabení dál počínali poctivě, dokonce jsme měli i šanci. Bohužel jsem ji neproměnil, což mě hodně mrzí. Postupně se ovšem začalo ukazovat, že Slovácko má v současnosti silné mužstvo s výtečnou ofenzívou. Bohužel jsme neuhlídali dvě soupeřovy standardky. Naše chyba. Domácí hrají dobrý fotbal a zvítězili nakonec zaslouženě. Moc jsme chtěli v Hradišti bodovat, ale nepodařilo se. Škoda že jsme nevstřelili aspoň jeden gól.

Hráči Zlína se dohadují s rozhodčím.

Dalibor Glück, ČTK

Procházkovo vyloučení vyvolalo veliké emoce, došlo dokonce na strkanici mezi lavičkami...

Je to derby, hned od začátku mělo náboj. Po červené kartě ještě nabyl na intenzitě. Já ani nevím, kdo pošťuchování vlastně vyvolal. Hned jsem tam ale běžel a snažil se situaci zklidnit, aby nedošlo na naší straně k nějakým postihům.

Hodně se ve strkanici angažoval váš kondiční trenér Michal Molek...

Míša zápasy neskutečně prožívá, a tak se ani nedivím, že vybuchl. Bylo by ovšem zbytečné vykoledovat si nějaký trest.