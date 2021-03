Jak skolit Italy? Podat skoro bezchybný výkon, velí trenér Lvíčat

Čekání je u konce. Fotbaloví reprezentanti do jedenadvaceti let ve středu od 18 hodin vstoupí do evropského šampionátu a trenér Karel Krejčí vnímá před zahajovací partií základní skupiny s Italy z hráčů ohromné odhodlání.

Sport.cz, FAČR

„S klukama už jsem ve spojení delší dobu. Mužstvo se těší na vrchol cyklu. Trošku je brzdím, aby se nepřemotivovali," prohlásil 52letý kouč na úterní online tiskové konferenci. Ve čtyřicetitisícovém městě Celje postrádá opory Hložka, Zimu nebo Matouška. Parta, s níž spolupracuje delší dobu, není v plné síle. Přesto doufá, že v důležitém klání, jenž hodně napoví o českých postupových ambicích, ukáže bojového ducha a soudržnost. „Věřím, že tyhle ztráty kluky ještě víc semknou. Uděláme maximum, abychom uspěli," hlásí. O návodu na úspěch proti silnému sokovi, jehož ve dvacítkách v rámci Elite Ligy dokázali Češi dvakrát zdolat, má přitom jasno. Góly? Do skupiny jsem si schoval minimálně tři, culí se lídr Lvíčat ze Sparty „Musíme podat skoro bezchybný výkon. Zápas bude mít tempo, bude to i taktická bitva. Hodně napoví, kdo vstřelí první gól," upozorňuje kouč. „Pokud jim nabídneme chyby v rozehrávce, v brejkových situacích si věří a jsou v nich hodně šikovní. Žádnou divočinu a přestřelku přitom nečeká. „Bude to o jednom nebo o dvou gólech. Je hlavně třeba dát si pozor na ofenzivní hráče a nedat jim moc prostoru," varuje před squadrou azzurou, která do Slovinska vyrazila mimo jiné s Colombem nebo Tonalim z AC Milán. Proti favoritům se však Lvíčatům v kvalifikaci dařilo. Vyhráli v Řecku, a hlavně na půdě nadupaných Chorvatů. „I v Elite Lize nám paradoxně svědčily utkání s těžkými soupeři. Větší problémy jsme měli hrát do plné obrany. Věřím, že kluci nechají na hřišti vše, co v nich bude," burcuje Krejčí, jenž o finální podobě základní sestavy ještě nerozhodl. „Pracuju s dvěmi třemi variantami," dodal tajemně.