Vysoká výhra 6:2 nad Estonci při vstupu do kvalifikace o Katar 2022 ho potěšila. Rýsující se možnost,že by příští úterý mohl k třetímu dílu březnového trojboje o účast na mistrovství světa nastoupit v Cardiffu proti Walesu čtyřlístek legionářů z bundesligy trenéra české fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého doslova nadchla. „Aby ne, když jsou to kvalitní a pro nás klíčoví hráči,“ pochopitelně si přál, aby se možnost zhmotnila v realitu.

Teď je ale zatím realitou jen vítězství nad Estonci a tři body, které vezete domů ze soupeřova azylu v polském Lublinu...

Potvrdili jsme roli favorita proti outsiderovi, který měl ke všemu problémy s nominací vzhledem ke koronavirové pandemii, nicméně před dvěma dalšími těžkými kvalifikačními zápasy jsme získali tři body, za které jsme rádi.

Po dvanácti minutách, kdy šli Estonci překvapivě do vedení, vám ale asi trochu zatrnulo...

To nepotěší nikoho, protože soupeř byl nažhavený, rychlý a my mu k vedení pomohli nepozorností a nedostatečnou koncentrací. A někdy se prostě může přihodit i to, že se může mužstvo snažit a vytvářet si šance, ale do soupeřovy brány góly nepadají. Z toho může následně vzniknout problém. My naštěstí rychle odpověděli, do poločasu jsme přidali tři další branky a měli utkání pod kontrolou.

Po přestávce jste přidali další dva góly, ale rekordní kanonáda se nakonec nekonala. A to přitom vstup do druhého poločasu naznačoval, že byste mohli atakovat rekordní výhru české reprezentace na soupeřově půdě 8:1, která se zrodila v roce 2005 v Andoře.

Přičítám to střídání, k němuž jsme pětadvacet minut před koncem sáhli. Chtěli jsme nechat některé hráče odpočinout, jiné jsme potřebovali po dlouhé době vidět. Ofenzivní hráči odešli, tempo opadlo a do výsledku se to promítlo. Víme, že i skóre může hrát v konečném účtování skupiny roli, ale i tak myslím, že výsledek 6:2 je dobrý a v kvalifikaci nepříliš obvyklý, i když samozřejmě uznávám, že soupeř měl své problémy. V kompletní složení by nás asi potrápil víc.

Gól! Patrik Schick se prosadil v pokutovém území a estonský brankář se po míči marně natahoval.

Kacper Pempel, Reuters

Ale přesto dva inkasované góly...

Mrzí mě to. O prvním obdrženém, kdy jsme zaspali, jsem mluvil, druhý přičítám změnám v sestavě. A problém byl nejspíš i v tom, že jsme podlehli rýsujícímu se výsledku. Myslím ale, že dobře zahrál tým vzhledem k tomu, žen jsme se zase šli po půl roce. Ofenzivní hráči, až na dvě zmíněná zaváhání i obrana.

Mimochodem, proč jste se rozhodl v základní sestavě právě pro stoperskou dvojici Kúdela - Čelůstka?

Z nominaci vypadli Kalas a na poslední chvíli i Jemelka, takže z trojice stoperů jsme vsadili na zkušenější dvojici. Až na zaváhání v úvodu jsem s ní byl spokojen.

Některé hráče jste chtěli nechat odpočinout, ale třeba Souček mezi nimi nebyl navzdory hattricku, který stačil nastřílet. Šlo o jeho přání, nebo o dohodu s ním?

Nic takového. Jsem jen rád, že Souček je tak nažhavený a že mu zápas takto vyšel. Potvrdil výkony z Premier League a svou střeleckou potenci. Hned tak se nevidí, aby dal defenzivní záložník tři góly. Věřím, že bude podobné výkony předvádět dál a že bude jedním z tahounů za postupem na mistrovství světa.

Součka budete mít k dispozici jak v sobotu v Praze proti Belgii, tak i příští úterý v Cardiffu proti Walesu, ale teď se rýsuje i možnost, že na Ostrovy by mohla přiletět nakonec přece jen čtveřice legionářů z bundesligy. Německo už panující opatření změkčilo, teď ale bude záležet ještě na pravidelné páteční aktualizaci německých úřadů stanovujících podmínky pro cestování z Německa a do Německa.

Byl bych jen rád, kdybych je měl k dispozici nejen na zápas proti Estonsku, ale i na dvě další utkání. Jsou to kvalitní a pro nás klíčoví hráči.