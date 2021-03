Vyrazí do bitvy, která bude pro řadu hráčů z jedenadvacítky vrcholem mládežnické reprezentační kariéry. Čeští fotbalisté se po dvou remízách ve skupině s Italy a Slovinci pobijí v úterý o čtvrtfinále ME proti Španělům. Tedy velmoci, která v této věkové kategorii jasně vládne.

Stoprocentní jistotu postupu přitom Lvíčatům zaručí jen výhra. „Obrovská výzva. Budeme čelit obhájcům titulu a co je víc než postoupit přes takovej tým?!" burcuje kapitán Matěj Chaluš. Superlativy na adresu party kouče De la Fuenteho jsou na místě. Španělé odvezli tři zlata z posledních pěti šampionátů jedenadvacítek a pouze jednou nepronikli do finále. Její hráči pravidelně nastupují v domácí La Lize a jsou dominantní na míči. „Musíme fakt dobře bránit a každej z nás musí podat svůj životní výkon. Nedáme jim to ale zadarmo," ujišťuje Chaluš.

V hlavičkovém souboji Matěj Chaluš (vpravo) a Slovinec Žan Medved.

Borut Zivulovic, Reuters

Španělsko je žhavý adept na vítězství v celém turnaji. Chlubí se skvostnou bilancí, vždyť v předešlých sedmi utkáních nepovolilo svým sokům ani gól. Češi se proto vedle stoprocentní defenzivy soustředí také na standardky, které jim na EURO fungují. Pomohly jim v obou předchozích duelech, byť míč do sítě poslali borci protivníků. Právě tudy by mohla vést cesta, jak skolit obra z Pyrenejí.

„Ale musíme taky nějaký mít," usmívá se asistent trenéra Jiří Kohout. „Když budeme zahrávat jenom jeden dva rohy za zápas, míra ohrožení branky je nižší. Ale standardky jsou jedna z věcí, která Španěly může pozlobit. Tolik je totiž neřeší. Prostě si tam stoupnou a nějakým způsobem je odbrání. Věří si, že budou v zápase dominovat," tvrdí Kohout.

Přijeli jsme sem postoupit. Možnost, že Španěly porazíme, je, burcuje Pavel Šulc

Sport.cz, FAČR

Českým fandům je známý hlavně Díaz, jenž na podzim vyběhl proti Spartě v Evropské lize. Za portugalskou Bragu válí Ruiz, za Barcelonu zase hraje Mingueza. Šikovný obránce však kvůli vyloučení v souboji se squadrou azzurou nenastoupí. „Může jim chybět, ale hroutit se z toho nebudou. Kdyby se nám vykartoval třeba Krejčí, byla by to obrovská ztráta. Oni ho ale nahradí," říká Kohout.

Čechům hraje proti Italům do not vyšší počet vstřelených branek. Na kontě mají dvě, zatímco Italové skórovali jednou. Za jistých okolností tak může Lvíčata posunout do květnového čtvrtfinále i remíza, pokud by plichtou dopadl i souběžně hraný duel mezi Italy a Slovinci a padlo v něm maximálně stejně gólů jako v utkání Čechů se Španěly.

Trenér Karel Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace na ME jedenadvacítek v Celje.

FAČR

Na remízu však mladíci v žádném případě nespoléhají. „Na to nebude čas myslet. Pokusíme se zápas zvládnout. Máme postup ve svých rukách, i když hrajeme proti strašně silnému soupeři. Věřím, že si to zvládneme uhrát sami," hlásí Chaluš. Zároveň si nepřipouští, že by se tahle parta, která spolu bojuje už od sedmnáctek, sešla zítra při utkání naposledy.

Trénink lvíčat před úterním soubojem se Španělskem 🇪🇸🇨🇿📸#u21euro pic.twitter.com/gLKJPz1cd9 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 29, 2021

„Motivační větu do přípravu určitě zahrnu. Tihle kluci pro českej mládežnickej fotbal udělali hodně a až pozdější doba to ocení. Měli možnost hrát na třech mistrovství Evropy," připomíná kouč Karel Krejčí. O sestavě jasno zatím nemá, otazník se vznáší nad startem Karabce, jehož trápilo tříslo.