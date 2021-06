Nizozemsko - Francie 2:1 Španělsko, Portugalsko, Nizozemsko a Německo jsou v semifinále ME do 21 let

Obhájci zlata Španělé zdolali ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa do 21 let Chorvaty 2:1 po prodloužení. Ve 110. minutě rozhodl druhým gólem v utkání Javi Puado. Ve čtvrtečním semifinále vyzvou Portugalsko, které porazilo Itálii 5:3 po prodloužení.

Nizozemská radost ve čtvrtfinále ME do 21 let proti Francii.

Dál jde i Nizozemsko po výhře 2:1 nad Francií, o níž se ve třetí minutě nastavení postaral rovněž druhou trefou v zápase Myron Boadu. Nizozemci se utkají s posledním finalistou Německem, které udolalo Dánsko 6:5 na penalty. V normální hrací době skončil duel 1:1 a po prodloužení 2:2.

Španěly, kteří v březnové základní skupině porazili český výběr 2:0, poslal Puado do vedení v 66. minutě. Ve čtvrté nastavené minutě z penalty zařídil prodloužení Ivanušec. Ve druhém prodloužení však "La Rojita" zařídil postup Puado.

Španělští fotbalisté oslavují gól proti Chorvatsku ve čtvrtfinále ME do 21 let.

Borut Zivulovic, Reuters

Portugalci vedli 2:0 a 3:1, dvakrát se trefil Mota. Italové však dokázali zareagovat a v 89. minutě Cutrone srovnal na 3:3. Hned v úvodu prodloužení ale Lovato obdržel druhou žlutou kartu a Portugalsko přesilovku využilo. Nejprve se prosadil Jota a pojistku přidal Conceicao.

Francie vedla od 23. minuty zásluhou Upamecana, krátce po přestávce však srovnal Boadu. Utkání pomalu směřovalo do prodloužení, ale útočník Alkmaaru v nastavení stál na konci rychlého brejku a poslal Nizozemce do semifinále.

Německo od 69. minuty prohrávalo, ale těsně před koncem základní hrací doby Nmecha poslal duel do prodloužení. V něm favorit utkání obrátil skóre, Nelsson však z pokutového kopu srovnal. V penaltovém rozstřelu byli úspěšnější Němci. Rozhodující penaltu proměnil Jaeckel.

Šampionát jednadvacítek byl původně na programu od 9. do 26. června, ale vzhledem k hrozící termínové kolizi s přeloženým "dospělým" Eurem ho organizátoři netradičně rozdělili na dvě části.

Od 24. do 31. března se 16 účastníků představilo ve čtyřech základních skupinách, z nichž dva nejlepší celky prošly do osmičlenného play off. Češi skončili ve skupině. Finále se odehraje v neděli 6. června v Lublani.