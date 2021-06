Nespekulujeme. Ani mužstvo, ani já, protože by se to vymstilo, tvrdí Masopust před duelem s Anglií

Neřeší, zda by snad pro českou reprezentaci nebylo přece jen lepší přenechat prvenství ve skupině domácím Angličanům, což by v šampionátové realitě znamenalo vyhnout se v osmifinále protivníkovi ze skupiny smrti, tedy nejspíš někomu z trojice Francie, Portugalsko, Německo. Na možnost říct si výkonem v úterním duelu ve Wembley o angažmá na Ostrovech a zamířit do Premier Legue za bývalými klubovými spoluhráči Součkem a Coufalem Lukáš Masopust už tuplem nemyslí. „Mohlo by se vymstít takto spekulovat. Našemu mužstvu i mně. Co se má stát, to se stane,“ opakovaně tvrdil, že před úterní konfrontací se mu podobné kalkuly a úvahy hlavou nehoní.

Netvrďte, že nad dosavadním vývojem šampionátu vůbec nespekulujete a neuvažujte o tom, na koho byste mohli případně v osmifinále nahradit...

Jasně že se propočítává a kalkuluje, jde ovšem jen představy, které se nám honí v hlavách. Ve Wembley budeme nastupovat s tím, že budeme chtít vyhrát. Kdybychom zkusili kalkulovat, mohlo by se nám to vymstít.

A co vy sám? Budete se chtít v úterý v noci v Londýně ukázat? Předvést případným zájemcům z Premier League, o kterých se v kuloárech mluví, že na Premier League máte a že byste se v ní rozhodně neztratil?

Vůbec ne. Ukazovat se, nebo se dokonce předvádět, to by nebyla rozhodně správná cesta. Budu se snažit hrát svůj náročný fotbal a vydat ze sebe to nejlepší. A co se má stát, to se stane.

Hlídat Sterlinga, který nejspíš zase připadne na vás, bude náročné hodně. Po předchozích konfrontacích s ním o tom ostatně víte své.

Ono je jedno, zda na křídle nastoupí Sterling nebo kdokoli jiný, protože každý z Angličanů je rychlý a individuálně strašně silný. Umí se prosadit v soubojích jeden na jednoho, ale dokážou to i proti dvěma protihráčům. Budeme se proto s Coufalem muset navzájem zabezpečovat a zdvojovat.

S respektem mluvíte o Sterlingovi a spol. Máte v anglické reprezentaci hráče, který vás nejvíc uhranul?

Oni jsou neuvěřitelní všichni. Nikoli jedenáct či dvanáct hráčů, ale celá soupiska je strašně silná.

Ale kdybyste měl jmenovat jednoho...

Pak Walkera. Také neskutečný fotbalista. Hlavně svou rychlostí.

Lukáš Masopust (vlevo) a Tomáš Pekhart oslavují gól.

Vlastimil Vacek, Právo

I ve vašem týmu už jsou ale hráči, kteří si získali v Premier League respekt a uznání a přesvědčili Angličany, že je třeba brát českou reprezentaci a český fotbal vážně.

Pravda to je. Když Tomáš Souček odcházel do Premier League, nikdo nečekal, že tam bude takovým způsobem zářit a dělat českému fotbalu hrozně dobré jméno. Pak za ním přišel Vláďa Coufal a bylo to stejné, jako v případě Tomáše. Otvírají tím cestu i dalším hráčům. Pro Angličany už nejsme Československo, jak oni říkají, ale ví, že existuje i nějaké Česko. I proto věřím, že se nám podaří Anglii hodně potrápit a že můžeme i vyhrát.

V kvalifikaci o EURO jste to zvládli, protože po debaklu v prvním zápase ve Wembley jste ji v Praze porazili, což vám určitě dodalo potřebné sebevědomí a víru, že jste schopni výsledek zopakovat i na šampionátu.

První zápas v Londýně se nám nepovedl. Nastavil nám ale zrcadlo, že podobně to dál nejde a od té doby šly naše výkony nahoru. A v Praze se to v odvetě potvrdilo. Výhrou nad Anglií představující fotbalový fenomén jsme si dokázali, že můžeme porazit každého. Proto věřím, že i v úterý můžeme na vítězství z posledního vzájemného zápasu navázat, pracovitostí Anglii trápit, a přitom pomýšlet i na výhru.