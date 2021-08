Krásný výsledek, ale v kabině jsme si ani nezařvali, prozradil jablonecký hrdina Kratochvíl

Povedenými zásahy se podílel na demolici Žiliny 5:1. Miloš Kratochvíl se trefil v první čtvrtině prvního utkání play off Konferenční ligy hned dvakrát. Po pauze dokonce mohl slavit hattrick. Jablonec se po vysokém triumfu přiblížil postupu do hlavní fáze evropského poháru.

Šlo o vás životní zápas?

Asi ano. Dal jsem dva góly, ale mohl jsem dát i tři, takže to mě mrzí. Ale to není podstatné. Strašně důležitá je výhra pro celý klub, pro kabinu, pro trenéry, pro všechny, kdo v klubu jsme. Měli jsme špatnou sérii a potřebovali jsme se chytit. Jsme sice teprve v půlce, ale jde o dobrý první krok a pro nás hodně důležitý.

Odehráli jste poločas z říše snů?

Samozřejmě. Asi nikdo tohle nečekal. Dobře jsme se připravili, dobře přečetli jejich hru a sbírali jsme nahoře balony, z čehož pramenily některé góly. Poločas 4:0 je pochopitelně nádherný. Ve druhém jsme ještě chtěli nějaký gól přidat, ale na druhou stranu soupeř také přidal, když už neměl prakticky co ztratit a vlítl na nás. Ale mohl jsem přidat i třetí gól na 5:0...

Co k hattricku chybělo?

Za prvé jsem už nečekal, že to Pilka (Pilař) tak krásně vrátí. A protihráč přede mnou stál v bráně, takže jsem ho musel obstřelit a viděl jsem, že to asi půjde vedle. Stál dobře a moc místa tam nebylo. Samozřejmě to však šlo dát, takže to mě mrzí.

Byť jste teprve v půlce, je těžké nevidět se už v základní skupině?

V kabině jsme si po zápase třeba ani nezařvali, takže asi takhle to bereme... Víme, že jsme teprve v půlce. Výsledek je samozřejmě krásný, ale tam budeme hrát na umělce a co si pamatuju, když jsem hrál na Slovensku, jsou na ní ještě o třídu lepší. Čeká nás tam ještě určitě těžký zápas. První výsledek je však samozřejmě nádherný.