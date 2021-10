Asi nechápete, co znamená hrát za Slavii, zlobí se Tvrdík po krachu v Izraeli

„Od týmu čekám výrazně více než výkony poslední doby," vzkázal šéf červenobílých mužstvu i veřejnosti prostřednictvím sociální sítě twitter po čtvrtečním krachu v Izraeli, který znamená, že Pražané nebodovali v žádném z podzimních utkání v evropských pohárech na hřišti soupeře.

„Možná všichni hráči dobře nechápou, co to znamená hrát za Slavii a že nelze žít z úspěchů minulosti," přisadil si ještě Tvrdík v narážce na výkony slávistického týmu, který sice ovládl tři předešlé ročníky tuzemské nejvyšší soutěže, dostal se do Ligy mistrů a dvakrát do čtvrtfinále Evropské ligy, letos ale zatím Trpišovského družina předvádí notně nevyrovnané výkony.

Hráči ostatně nijak neskrývali, že výkon na izraelské půdě nebyl optimální. „Musíme si uvědomit, v jakém týmu hrajeme. A nechat na hřišti úplně všechno. Jsem ze zápasu a našeho výkonu zklamaný," dával bossovi za pravdu obránce Slavie Taras Kačaraba, který utrpěl v domácím zápase proti Union Berlín vážné zranění lebky, ale na půdě Maccabi nastoupil se speciální maskou.

Slávista Jan Kuchta uniká Mahmoudu Jaberovi z Maccabi v utkání Konferenční ligy.

Ariel Schalit, ČTK/AP

„Musíme více bojovat. To bylo z naší strany opravdu špatné, proto jsme prohráli," přitakával záložník Ibrahim Traore, který Slavii vedl na půdě Maccabi jako kapitán.

Ferencváros Budapešť v předkole Ligy mistrů, následně Legia Varšava v play off Evropské ligy, Feyenoord Rotterdam v druhém díle Konferenční ligy a nyní Maccabi Haifa. Čtyři zápasy, skóre 2:7, nula bodů. Bilance z venkovních utkání evropských pohárů je zoufalá.

„Nedokážeme zopakovat výkony, který podáváme doma. Některá individuální představení nejsou taková jako v Edenu. Organizace hry, komunikace na hřišti a postavení i reakce na situace musí být mnohem lepší, musíme rychleji reagovat, předcházet situacím, a ne je řešit, až když nastanou," zlobil se trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Nijak nerozporoval, že by výtky klubového bosse neměly opodstatnění. „Náš výkon byl nedostatečný na to, abychom na půdě Maccabi získali body. Udělali jsme hodně chyb v defenzivě i v ofenzivě. Z naší strany to bylo při bránění baroko," věděl Trpišovský.

Ali Mohamed z Maccabi odkopává míč před slávistou Tarasem Kačarabou v utkání Konferenční ligy.

Ariel Schalit, ČTK/AP

„Chyběla nám agresivita v soubojích o míč. Jen málo hráčů bylo schopných vyhrávat osobní souboje. Při útočných akcích ze sedmdesáti procent trefíme hned prvního protihráče. Musíme dávat do zápasů větší agresivitu a touhu uspět v osobních soubojích. Kluci si to musí uvědomit," káral mužstvo Trpišovský.

Šanci alespoň částečně odčinit čtvrteční nezdar, dostanou fotbalisté Slavie v neděli, kdy se představí v pokračování nejvyšší soutěže na půdě Českých Budějovic.