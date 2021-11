Bál jsem se, že balon pošlu do desáté řady, komentoval Kuchta vítěznou dorážku

„Jsem moc rád za vítězství, protože jsme udělali důležitý krok k postupu ze skupiny. Tři body mají obrovskou váhu. Kdybychom stejným způsobem odmakali zápas v Haifě, klidně jsme tam mohli vyhrát nebo získat minimálně bod. Nicméně jsme šťastní, že jsme srovnali účty," usmíval se Jan Kuchta po těsném vítězství nad izraelským soupeřem ve čtvrteční noci.

Klíčový okamžik celého utkání přišel čtyři minuty po pauze, kdy Kuchta dorážel střelu Alexe Baha. „Měl jsem před sebou ještě tři hráče Maccabi. Takže jsem se modlil, abych balon pořádně trefil. Bál jsem se, že míč pošlu někam do desáté řady, jak je mým zvykem," vykládal upřímně v narážce na nepřesvědčivou střeleckou formu z předešlých zápasů, kdy zazdil spoustu příležitostí.

„Myslím, že šlo o odměnu za způsob, jakým jsme zápas odpracovali. Kluci mě podrželi, protože já se fakt střelecky trápil. A herně zrovna tak. Proto jsem rád za pomoc týmu," vyprávěl Kuchta.

Do obří šance se dostal už pár desítek vteřin po zahájení zápasu, když brankář soupeře Cohen podběhl centrovaný míč a před Kuchtou se otevřela šance poslat balon do prázdné branky. Jenže než si míč srovnal, byl na zemi. Marně se přitom dožadoval nařízení pokutového kopu. „Celý stadion viděl, že šlo o penaltu. Úplně jasnou. Zakončoval bych do prázdné brány a myslím, že bych se trefil. Zápas by se odvíjel úplně jinak," vracel se k okamžiku ze sedmé minuty utkání Kuchta.

„Rozhodčí ale pokutový kop nenařídil. A protože Konferenční liga nevyužívá videorozhodčí, museli jsme hrát dál i s vědomím, že nám sudí upřel jasnou penaltu," krčil rameny Kuchta, který nervózní závěr prožil po vystřídání na lavičce náhradníků.

Slávistická obrana však potřetí v řadě udržela čisté konto. Po soubojích s Olomoucí a Plzní v domácí soutěži neinkasovala poprvé ve skupině Konferenční ligy. „Je bomba, jak kluci v obraně v čele s Alešem Mandousem fantasticky pracují. Jsme rádi, když se někomu tolik daří. Máme tak vyrovnané brankáře, že může nastoupit kterýkoliv a hře obrovsky pomůže," velebil Kuchta parťáky z defenzivy po vítězství 1:0.