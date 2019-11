Poslední tři vítěze největších fotbalových turnajů svedl los evropského šampionátu 2020 dohromady do skupiny F. V Mnichově a Budapešti se střetnou poslední dva mistři světa Německo a Francie a obhájce evropského titulu Portugalsko. Podle německého trenéra Joachima Löwa budou zápasy v Mnichově fotbalovým festivalem. Za favorita skupiny považuje Francii. Čtvrtým soupeřem bude vítěz play off Ligy národů A, nebo D.

"Tohle je skupina smrti. Utkání v Mnichově budou fotbalový festival. Očekávání budou velká. Pro náš mladý tým půjde o obrovskou výzvu a zároveň motivaci. Soupeři jsou odměnou za vítězství v kvalifikační skupině," citoval Löwa web uefa.com. Jeho svěřenci sehrají všechny duely ve skupině v bavorské metropoli.

"Každý bude muset hrát na hranici svých možností. Nejlepším týmem a favoritem skupiny jsou Francouzi. Jsou to mistři světa a poslední tři čtyři roky jsou velmi silní," prohlásil Löw.

Velice složitým protivníkem ale podle něj budou i Portugalci. "Mají spoustu dobrých a zkušených hráčů a navíc skvělého trenéra. Ronaldo a spol. jsou světoví hráči," uvedl Löw.

Portugalsko před třemi lety ovládlo Euro poprvé v historii. "To, že jsou ve skupině dva mistři světa a jeden evropský šampion, hovoří za vše. K vidění budou také úžasní hráči. Můj tým je rovněž skvělý. Francii a Německo bychom si za soupeře ve skupině sami nevybrali, ale totéž by o nás řekli i oni. Na šampionát se dobře připravíme a půjdeme do něho sebevědomě a s cílem obhájit titul," konstatoval portugalský trenér Fernando Santos.

Jeho tým se 24. června utká v Budapešti v repríze posledního finále s Francií, kterou v roce 2016 porazil v Paříži 1:0 v prodloužení. "Není to to samé. Stalo se to před třemi lety. Tehdy to bylo finále, tentokrát se střetneme ve skupině. Tehdy vyhráli oni, s tím nic nenaděláme. Bude to jiné," prohlásil francouzský kouč Didier Deschamps.

"Les Bleus" v roce 2016 na cestě do finále na domácím šampionátu vyzvali rovněž Němce, které v semifinále zdolali 2:0. "S nimi jsme dříve prohrávali, ale od porážky na mistrovství světa 2014 se to změnilo," připomněl Deschamps fakt, že v posledních čtyřech vzájemných utkáních, z toho třech soutěžních, Francie Němcům nepodlehla.