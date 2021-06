„Mám skutečně nejlepší individuální statistiky, jaké jsem kdy měl. A mohu být spokojený i s tím, jak naše mužstvo hrálo. Měli jsme velice kvalitní kádr, takže kdo neměl formu, ten nehrál. Prostě povedená sezona. Teď na ni ještě navázat s reprezentací na evropském šampionátu," nechal se slyšet po dopoledním tréninku, který Šilhavého výběr chystající se na EURO absolvoval ve Vallesu v Jižním Tyrolsku.

I ve středu bez mladého snajpra Adama Hložka, kterého trápí drobné zdravotní problémy, takže trénink raději vynechal.

„Jsme tady teprve druhý den, proto jsme se na úvod potřebovali trochu rozdýchat a také zadýchat. Vždyť někteří z nás už čtrnáct dnů nehráli zápas. Teď už ale k přípravě přibývá i základní taktika," popisoval Jankto, jak zatím soustředění reprezentace probíhá.

Pro něho pikantní, protože z Janova se vrátil do Čech, aby se s národním týmem zase do Itálie vrátil. „Jsme v horách, takže je to pro mě přece jen jiné než v Janově."

Na závěr italského soustředění čeká na českou reprezentaci páteční přípravný duel v Boloni proti domácí squadře. I její trenér Roberto Mancini už nominaci zúžil z původních 35 hráčů na vyvolených šestadvacet, do nichž vkládá celý Apeninský poloostrov velké naděje. Aby ne, když na titul mistrů Evropy čeká fotbalová Itálie už přes půlstoletí.

„Italové mají fakt dobrý tým, který bych řadil na úroveň Belgie či Anglie. Vždyť neprohráli už dvacet zápasů v řadě. Vzadu mají zkoušenou stoperskou dvojici Chiellini – Bonucci, která spolu hraje už snad deset let, vedle nich nové, mladé hráče. I pro ně bude páteční střetnutí v Boloni velice dobrou prověrkou. Narazí na soupeře, který nebude čekat na své polovině a bránit výsledek, ale bude chtít hrát fotbal," naznačil Jankto, s jakým záměrem česká reprezentace do generálky na EURO vyrukuje.

„Stejné to bude i na šampionátu. Hrajeme sice proti Skotsku a Anglii na jejich domácí půdě, ale na to koukat nesmíme, i když o nevýhodu samozřejmě jde. Budeme si to ale chtít rozdat s každým, vicemistry světa Chorvaty nevyjímaje, a dávat do zápasů všechno, co umíme. Rozhodně nebudeme hrát na remízy a na nula nula. Budeme chtít každé utkání vyhrát, i kdyby to snad nemělo vyjít. Budeme běhat, presovat, abychom podali podobné výkony jako na jaře doma proti Belgii či ve vítězném kvalifikačním zápase v Praze s Anglií," ujišťuje Jankto, že se česká reprezentace bude chtít předvést v tom nejlepším světle.

V pátek v Boloni stejně jako na šampionátu.

