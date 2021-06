Čeští fotbalisté si na mistrovství Evropy zatím nemohou vynachválit výkony rozhodčích. Reprezentantům se velmi zamlouvá, že sudí mají na šampionátu volnější metr, pouštějí některé důraznější zákroky a zbytečně nekouskují hru. Slávistický záložník Tomáš Holeš by si přál, aby rozhodčí stejně pískali i v české lize.

"Myslím, že se můžeme všichni shodnout, i co jsem se bavil s klukama, že rozhodčí mají trošku volnější metr. Myslím, že je to jen ku prospěchu. Je to super, že se furt nepřerušuje. Myslím, že rozhodčí jsou na mistrovství zatím hodně kvalitní," řekl v on-line rozhovoru český obránce Aleš Matějů.

Rozhodčí zatím na turnaji zbytečně nerozdávají karty. Za 36 utkání základních skupin byli vyloučeni jen dva hráči a oproti minulému evropskému šampionátu v roce 2016 ubylo žlutých karet. Zatímco před pěti lety hned trojice týmů dostala ve třech zápasech skupiny 10 karet, na probíhajícím mistrovství je maximem osm napomínání pro Polsko a Severní Makedonii.

Málo karet rozdali sudí i v utkáních českého týmu. Úvodní souboj s tradičně tvrdě hrajícím Skotskem se obešel bez napomínání, v závěrečném duelu skupiny s Anglií si vysloužil žlutou kartu jen obránce Jan Bořil, pro kterého byla druhá na turnaji. Jen v druhém duelu s Chorvatskem udělil rozhodčí čtyři karty.

"Doteď jsme výkony rozhodčích vnímali pozitivně. V těch zápasech, které jsme hráli, plus v těch, co jsem ještě měl možnost k tomu vidět, pískali velmi dobře. To, že hru pustí a nechávají tomu spád, bylo ku prospěchu věci," pochvaloval si asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Přestože na Euru je poprvé k dispozici videorozhodčí, do zápasů zbytečně moc nezasahuje. Sudí chodí kontrolovat situace k monitoru pouze v nejnutnějších případech a hra tak zůstává plynulá.

"Ve všech zápasech, co jsme hráli, pískali rozhodčí výborně. Já jsem jen pro, že trochu upravili metr a pouštějí důraznější zákroky. Mně se to líbí a chtěl bych to takhle i v české lize, aby takhle pískali rozhodčí," uvedl záložník Holeš.