Trestuhodné, hřímá Hapal. První půle byla absolutně hrozná

Byli jasným favoritem, předvedli však nepochopitelný výkon.

"Utkání jsme začali katastrofálně a celý poločas jsme si nedokázali poradit. Nešly nám přihrávky, ztratili jsme ohromné množství míčů. Trestuhodné, takhle to nejde. Druhý poločas byl lepší, tlačili jsme se tam, ale soupeř přidal další gól. Po prvním gólu jsem cítil, že hrozí, že dostaneme další, protože soupeř chodil do brejkových situací. Nedokázali jsme dohrávat situace," zoufá si trenér Pavel Hapal.

Za výbuchem podle něj stojí nedostatečná koncentrace hráčů. "V prvním poločase rozhodně. My jsme je upozorňovali, ale první půle byla absolutně hrozná. Pak jsme se dostali do zápasu, ale už bylo pozdě. Koncentrace v prvním poločase byla opravdu špatná," nechápe kouč.

Sparta chybovala v obraně, marná byla také směrem dopředu. "Chyběly nám nápad, myšlenka. Budu se opakovat - podle mě jsme byli špatní na míči. Soupeř pracoval, běhal, bojoval a bohužel to stačilo. Někteří z našich klíčových hráčů absolutně neodvedli, co by měli. Ale nechci mluvit jen o klíčových, vyhráváme a prohráváme společně. Je to společný neúspěch," láteří Hapal.

Radakovič se omlouvá fanouškům

Obránce Uroš Radakovič je rodák právě z Nového Sadu. A prožil tady tristní soutěžní premiéru v rudém dresu.

"Omlouvám se fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. Co jsme předváděli na hřišti, byla tragédie. Takhle Sparta nemůže hrát. Všichni jsme ztráceli míče, což si nesmíme dovolit. Oni nám dali gól ze standardky, pak se trefili znovu. My bohužel naše šance nedali," líčí Radakovič velkou bídu.

"Pořád ale máme před sebou odvetu a musíme věřit. První zápas nám nevyšel, musíme být klidnější na míči a mít lepší koncentraci. Takhle neporazíme nikoho. Na Letné můžeme porazit kohokoliv, ale musíme pracovat lépe. Věřím, že odvetu doma zvládneme," doufá stoper.