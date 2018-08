Sigma jde v dalekém Almaty do boje o postup. V pekelné kulise zanďoura nechystá

Do dalekého Almaty dorazili v dobré náladě. Dvoubrankový náskok z prvního duelu na Andrově stadiónu dává olomouckým fotbalistům v odvetě třetího předkola Evropské ligy slibné postupové vyhlídky, na půdě Kajratu je však ve čtvrtek od 16:00 (vysílá ČT Sport, podrobná on-line reportáž na Sport.cz) čeká tvrdá lopota.

„Nula nás těší. S inkasovaným gólem by to bylo v Kazachstánu složitější, i kdybychom zápas nakonec vyhráli 3:1," tušil po domácí výhře 2:0 záložník Šimon Falta.

Věděl, co říká. Soupeř Hanáků totiž v pohárech před vlastními fanoušky neprohrává. Na podzim roku 2002 podlehl v předkole tehdejšího Poháru UEFA Crvené Zvezdě Bělehrad 0:2, další nezdar už ale do statistik nezapsal. V následujících čtrnácti bitvách tým jedenáctkrát zvítězil a pouze třikrát remizoval.

Před dvěma lety srazil ve čtvrtém předkole Evropské ligy dokonce Girondins Bordeaux, přestože do základní skupiny nakonec nepronikl. Na vlastním trávníku skalpoval v minulosti i další favority, v předkole Ligy mistrů třeba slovenskou Petržalku a naposledy šokoval ve dvacetitisícovém kotli Centrálního stadiónu také silný Alkmaar. „Doma je Kajrat opravdu hodně silný a bude to velmi těžký zápas. Když ale vstřelíme gól, věřím, že to zvládneme," ujišťuje Falta.

Vepřek s Pilařem chybějí

Partu Václava Jílka přivítalo v Almaty, které se nachází poblíž hranice s Kyrgyzstánem a nedaleko Číny, horké počasí. „V poslední době byly podobné teploty i u nás a neměl by to být pro hru zásadní rozdíl," tvrdil na tiskové konferenci kouč Sigmy. Ta si ve středu vpodvečer zatrénovala na speciálním trávníku, který je z části umělý. „Takhle kvalitní hřiště jsem dlouho neviděl, ale žádné speciální obutí nehledáme. Každý ví, co si má vzít," ujišťoval David Houska. Právě pětadvacetiletý středopolař bude v zápase alternujícím kapitánem místo Michala Vepřeka. Ostřílený bek byl před týdnem na Hané vyloučen a v odvetě nenastoupí stejně jako Václav Pilař, jehož trápí lehčí zdravotní problémy.

Hanáci budou v bouřlivém prostředí zaplněného stadiónu hájit dvoubrankový náskok, čistě defenzívní taktiku ovšem nechystají. „Je potřeba zodpovědně bránit, protože hráči jako Islamchan nebo Isael mají top úroveň. Nebudeme ale hrát žádného zanďoura, zkusíme na ně zase vletět, protože kvalitní presink platí na každého. Když se nám povede nějaký protiútok, máme velkou šanci jít dál," připomíná obránce Martin Sladký, jehož mužstvo urazilo nejdelší cestu ve své historii evropských pohárů. Do Almaty absolvovalo přibližně čtyři a půl tisíce kilometrů vzdušnou čarou. Dosud nejdále letělo do arménského Araratu a na Island do Reykjavíku.

Kazašský vicemistr a aktuálně druhý celek tamní ligy za vedoucí Astanou se v neděli nabudil ligovým triumfem 3:1 na hřišti Kyzylžaru, když jediný gól inkasoval z penalty. Navzdory dvougólovému manku stále doufá, že není ještě nic rozhodnuto. „Nebude to snadné, ale můžeme to zvrátit. Věřím, že bude plný stadión a fanoušci nám pomůžou. Pořád máme šanci," burcuje španělský kouč ve službách Kajratu Carlos Alós Ferrer.

Sigmě zajistí postup do čtvrtého předkola i porážka o gól a v případě vstřeleného gólu dokonce o dva. Motivace je stejně jako u Kajratu obrovská, v další fázi by nejspíš změřila síly se španělským velikánem Sevillou. Pětinásobný šampión soutěže si do odvety s domácím Žalgirisem Vilnius přivezl těsnou výhru 1:0.