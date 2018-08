Sevilla je superfavorit, ale ne nepřemožitelná, míní trenér Olomouce Jílek

"Je to superfavorit, ale nemyslím si, že by to byli nepřemožitelní lidé. Jsou z masa a kostí stejně jako naši hráči. Takže zkusíme něco vymyslet a uvidíme, na co to bude stačit," řekl dnes Jílek na tiskové konferenci.

"Já teď neřeším výsledek, ale chci, abychom předvedli výborný výkon a odehráli s nimi dobrý zápas. Pokud se to povede, tak nebudu smutný z případného výsledku. Ale samozřejmě bychom rádi doma uhráli výsledek, aby odveta byla zajímavá. Hráči by pak dostali velkou dávku adrenalinu."

Při rozboru soupeře viděl čtyři zápasy Sevilly v této sezoně a tým trenéra Pabla Machína na něj udělal velký dojem. "Je to skvělé mužstvo a fantastičtí hráči. Reprezentanti, mezi kterými je obrovská konkurence, protože tým je hrozně vyrovnaný. Ve čtyřech zápasech se protočilo 21 hráčů bez rozdílu kvality. Hrají systém 3-4-3 s obrovskou elasticitou hry, agresivitou a kvalitou, mají skvělou organizace hry, strašně rychlou přechodovou fázi a výborný presink," popisoval Jílek své dojmy.

"My se budeme snažit najít alespoň nějaké skulinky, pokud nějaké vůbec mají. Něco jsme si ukázali, abychom se s nimi mohli konfrontovat a pokusili se je potrápit," dodal.

S Vaclíkem prohodíme pár slov

Jestli někoho dobře zná z týmu Sevilly, tak je to brankář Tomáš Vaclík, se kterým se potkal během společného působení ve Spartě. "Nevolali jsme si, ale určitě spolu prohodíme pár slov, protože máme na sebe jen pozitivní vzpomínky. Náš trenér brankářů Tomáš Lovásik pak dá hráčům o Tomášovi nějaké informace, co by na něj mohlo platit," prohlásil Jílek.

Právě ve Spartě jako asistent zažil například zápas na Chelsea, ale čtvrteční utkání považuje za svůj vrchol. "Byl jsem účastníkem velkých zápasů jako asistent na Spartě, teď mám ale jinou zodpovědnost za mužstvo. I pro mě je to top zápas a výzva připravit tým na kvalitu, se kterou se potkáme," uvedl dvaačtyřicetiletý kouč.

Strašákem by pro něj mohlo být, že v pondělí Sigma sehrála hodně špatný zápas s Ostravou, které podlehla 1:4 po velkých chybách v defenzivě. "Pro mě jsou to neslučitelné zápasy. Nemyslím si, že to funguje tak, že bychom měli dostat od Sevilly osm branek, když jsme dostali čtyři od Ostravy," pronesl Jílek.

Ačkoli Olomouc za poslední měsíc hrála v lize jak s mistrovskou Plzní, tak s vicemistrem Slavií, nemyslí si, že by šlo o duely, které by Sigmu mohly připravit na čtvrteční zápas.

"Dovolím si tvrdit, že v těchto zápasech jsme byli fotbalovější než soupeř, byť tomu neodpovídají výsledky. Plzeň jsme 60 minut přehrávali. Já bych byl rád, aby tomu tak bylo i proti Seville, ale jsem realista a vím, že to bude hrozně složité. Nemyslím si, že by nám zkušenost z těchto dvou zápasů mohla nějak pomoci," řekl Jílek.

Komplikací pro něj je fakt, že zřejmě nebude moci využít nejzkušenějšího hráče týmu Václava Pilaře, který podobné zápasy zažil v Lize mistrů za Plzeň. Po zdravotní stránce stále není stoprocentní.

"Pro tento zápas by byl ohromně platný. Zkušenostmi, sebevědomím a řešením situací. Ale do rizika nepůjdeme, protože máme před sebou důležité zápasy v lize, ve kterých ho budeme potřebovat," uvedl Jílek.