Hra Sevilly? Dívá se na to krásně, usmívá se kapitán Sigmy. Klidných nocí si moc neužil

Když Olomouc urvala v Almaty postup, zhluboka si oddechl. Michal Vepřek kvůli vyloučení v úvodním duelu protrpěl odvetu s houževnatými Kazachy jen u televize, proti Seville už ale může naskočit do hry a na zápas proti španělskému gigantovi je pořádně natěšený.

„Jako kapitán by se měl chovat jinak, do odvety je to velká ztráta," slyšel před dvěma týdny po červené kartě z úst trenéra Jílka kritická slova třiatřicetiletý krajní obránce, který si na Hané vydobyl nálepku klíčového muže defenzívy. „Když jsem sledoval zápas kluků v Kazachstánu, měl jsem hrozný pocit. Cítil jsem bezmoc a daleko větší nervozitu než normálně. Ale kluci tam zahráli fantasticky," vykládal. Přesto si klidnějších nocí od té doby příliš neužil. Poslední ligový debakl s Ostravou ho dost žere. Tým fanoušky výkonem zklamal a ani jemu se na hřišti nedařilo.

„V pondělí jsme nespal skoro vůbec. Co jsme předvedli, bylo hodně bídné. Udělali jsme dětinské a naivní chyby," štve Vepřeka, který tuší, že podobný výkon proti Seville by proměnil odvetu zřejmě už jen v bohapustou formalitu. Rozbor hry soka z Andalusie ho o tom jasně přesvědčil. „Viděli jsme různá schémata, která využívají. Člověku se na jejich hru dívá hezky, pokoukání je to fakt krásné," usmívá se olomoucký odchovanec.

Když se jeho Sigma před devíti lety neúspěšně rvala o účast ve skupině Evropské ligy, sledoval atraktivní dvojzápas s Evertonem jen z lavičky náhradníků. Teď v Kristových letech zažije obrovský fotbalový svátek s vysokou pravděpodobností přímo na hřišti a dobře ví, že takový zápas už nemusí nikdy přijít.

„Pro mě to bude určitě vrchol kariéry, vždyť jde o jeden z nejlepších týmů na světě," připomíná Vepřek a je zvědavý na atmosféru. Čeká se plný dům. „Rádi bychom lidem ukázali, že mají chodit i na nás, a ne na soupeře. To je náš cíl, se kterým jsme šli do sezóny," dodal.