Vaclík zažívá ve Španělsku obrovský fotbalový skok: Zápasy byly zpočátku lehčí než tréninky

Tři čistá konta, čtyři vítězství a porážka jen od slovutné Barcelony. Parádní rozjezd nového angažmá prožívá 29letý český fotbalový brankář Tomáš Vaclík, který začátkem července přestoupil z Basileje do Sevilly. Dnes v dresu nového zaměstnavatele nastoupí na hřišti olomoucké Sigmy v play off Evropské ligy.

O víkendu jste debutoval ve španělské nejvyšší soutěži. Jak s odstupem vítězný duel na hřišti Vallecana hodnotíte?

Byl jsem plný očekávání, protože po dlouhé době jsem zažíval něco absolutně nového.

O čisté konto jste přišel až z pokutového kopu pět minut před koncem. Byl jste naštvaný?

Přál jsem si začít v lize s nulou, ale nemůžu říct, že by mě to nějak moc štvalo. Zápas byl rozhodnutý, vedli jsme 4:0, tři body jsme měli jisté. Pro tým to byl skvělý začátek.

Cítíte se po odchodu Sergia Rika do Fulhamu už jako jasná jednička?

Těžko říct. Odchytal jsem sice všechno, ale netuším, jakou představu mají trenéři. Navíc ve Španělsku pořád běží přestupní termín. Četl jsem na sociálních sítích, že by mohl přijít Kiko Casilla z Realu Madrid. Asi ale nepůjde o nic překvapivého, když řeknu, že chci být součástí Sevilly v základní sestavě.

Po několika týdnech v klubu a prvních zápasech už můžete porovnávat. V čem je největší rozdíl mezi Sevillou a vašimi předešlými angažmá?

Je třeba všechno vidět ve dvou rovinách. Z osobního hlediska jsme s manželkou v nové zemi, snažíme se rychle naučit španělsky, hledáme školku pro dcerku a děláme všechno, abychom po stěhování rychle nastolili běžný denní řád. A pak jde o fotbalový skok. A ten je obrovský. Vždyť jsem v nejlepší soutěži Evropy, a ještě k tomu v jejím elitním klubu. Zpočátku jsem si musel zvykat na rychlost spoluhráčů, jejich kvalita v zakončení je obrovská. Mají fantastický první dotek, nestřílejí jen proto, aby zakončili. O všem přemýšlejí.

Bylo složité přivyknout jinému tempu?

První tréninky jsem se necítil moc dobře. Měl jsem kolem sebe včetně realizačního týmu pětačtyřicet lidí, zvykal jsem si na jiný jazyk. A do toho moje výkony... Necítil jsem se nejlíp. Utěšoval jsem se, že nejsem jediný, kdo přišel do nového klubu a hned neměl ideální výkonnost. Byl jsem zvyklý v přípravě na určitou úspěšnost, ať už ve Spartě, nebo později v Basileji. A najednou jsem měl docela dost míčů za zády. Upřímně, po přestupu byly zápasy lehčí než tréninky. Přece jen v utkání jde o určité automatismy. Ale rychle jsem se do toho naštěstí dostával. A během zápasů jsem se cítil dobře, pokaždé jsem měl nějaký důležitý zákrok. Takže jsem věděl, že to není špatné.

Hned v prvním soutěžním utkání za Sevillu jste vychytal nulu proti Újpesti v předkole Evropské ligy, druhý start jste také vyšperkoval čistým kontem proti Kaunasu. Pomohly právě ostré zápasy upevnit vaše sebevědomí?

Obrovsky. K rychlé adaptaci nejlíp pomáhají výkony. Nic člověku nepomůže tolik, jako když noví spoluhráči vidí, že přišel někdo, kdo jim pomůže. Pokud by si mysleli, že jsem jenom do počtu, moc by mi to nepomohlo.

Po dvou startech v předkolech Evropské ligy jste naskočil do bitvy o Superpohár proti Barceloně. Jak jste střet s úřadujícím španělským mistrem prožíval?

Byl to můj první oficiální zápas ve španělských soutěžích a hned byla ve hře velká trofej, což bylo trochu zvláštní. Ve Španělsku má Superpohár velké jméno a historii. Za Barcelonu nastoupili Messi, Suárez, Rakitič... Byla to skvělá prověrka našeho týmu a obstáli jsme, i když mě samozřejmě štvalo, že jsme nevyhráli.

Hrálo se v marockém Tangeru. Byla atmosféra důstojná?

Je to jenom kousek od Španělska, takže dorazila spousta fanoušků. Na tribunách bylo čtyřicet tisíc lidí, parádní fotbalové prostředí.

V Seville už jste sedm týdnů. Pokročil jste se španělštinou?

Snažím se. Máme s manželkou v plánu najít si učitele, ale s dcerkou za mnou dorazily teprve minulý týden, předtím jsem byl měsíc na hotelu. Děláme pokroky, i když zatím studujeme jen z knížek a aplikací přes telefon. Ve Švýcarsku mluvili lidi třemi čtyřmi jazyky, tady je ale klíčová španělština. Do angličtiny se nikomu moc přepínat nechce.

Jsou spoluhráči v tomhle směru tolerantní?

Obrovsky. Myslím, že vidí moji snahu a oceňují to. Kdybych na všechno dlabal, přišel jen odtrénovat a jel domů, asi by mi to dali sežrat. Ale já se snažím komunikovat. Někdo umí anglicky víc, někdo míň, ale prostě zapojím, co umím ze španělštiny, doplním o angličtinu a nějak to plácám dohromady. Hodně mi pomáhají i interní pravidla ohledně zákazu používání telefonu, i když paradoxně v první chvíli jsem z toho nadšený nebyl.

Musíte více komunikovat? Nemůžete se schovávat s telefonem v rohu, případně si jím pomáhat?

Přesně tak. Během mítinku nebo jídla jsou telefony striktně zakázané. V šatně je taky nesmíme používat podle libosti. Je to super, protože se netvoří skupinky. Nikdo nečumí na internet, všichni spolu komunikují. Zpočátku jsem byl nervózní, protože jsem třeba nevěděl konkrétní slovíčko a s překladačem bych si pomohl, ale nakonec jsem to ocenil.

Teď vás čeká utkání Evropské ligy v Olomouci. Nastoupíte s maximální koncentrací, když máte k dispozici domácí odvetu?

Určitě, pro nás je Evropská liga absolutní priorita. Cílem je nejen účast v základní skupině. Jedním ze scénářů, jak se příští rok dostat do Ligy mistrů, může být i triumf v Evropské lize. Nikdo v Seville navíc Olomouc nepodceňuje. Všichni si uvědomují, že Sigma vyřadila těžkého soupeře.

Zajímali se spoluhráči o Olomouc už v předstihu? Nebo ji vůbec neřešili?

Kluci se mě hned po odvetách ptali, jakým stylem hraje, co soudím o její síle, v čem je nebezpečná. Zjišťovali si i informace o cestování. Je to jasný důkaz, že všichni v klubu berou zápas v Olomouci s plnou vážností.

Sloužil jste v roli pomyslného špióna i pro trenéry? Chtěli nějaké informace?

Ne. Já viděl Sigmu několikrát v minulé sezóně a letos živě proti Slavii, pak sestřihy z obou zápasů s Kajratem, takže bych sice mohl posloužit, ale máme technicko-analytický tým, takže trenéři měli informací dostatek.

Je i z hlediska teoretické přípravy patrné, do jak velkého klubu jste přestoupil?

Před každým zápasem mám s trenérem brankářů debatu, jak soupeř hraje. Tím, že pro mě je každý protivník nový, rozebíráme to vážně hodně. Řešíme styl, obsazení jednotlivých postů. K tomu dostanu asi pětadvacet minut dlouhé video, kde jsou sestřihy penalt a přímých kopů, nejčastější styl zakončení krajních hráčů, středních záložníků i útočníků. Před Sigmou to nebude jiné. Myslím, že to jasně vylučuje jakékoliv podcenění z naší strany.

Pocházíte z Ostravy, která je od Olomouce vzdálená hodinu cesty autem. Budete mít na tribunách velkou podporu příbuzných a známých?

Hned po postupu z třetího předkola jsem se ptal spoluhráčů a většina jich lístky, které máme na zápas od klubu, nechtěla. Takže jsem si mohl vzít skoro všechny. Dorazí rodina i kamarádi, odhadem padesát až šedesát lístků rozdám.