Plškovi naskakovala husí kůže a boj o postup ještě nevzdává. Odveta ale bude masakr, tuší

Vybral si kopec smůly. Olomoucký záložník Jakub Plšek měl proti Seville tři velké šance, jenže ani jednou balón do brány nedopravil. Nejvíc ho štvala ta poslední z druhé půle. Kdyby mohl vrátit čas, jistě by za nerozhodného stavu střílený pas Housky uklidil zblízka do sítě. Místo gólových oslav však po zápase zpytoval svědomí.

Kouč Sevilly Pablo Machin měl svým svěřencům co říci

„Je to strašná škoda. Minulou sezónu mě to trefovalo, teď mi chybí krok. Já si hlídal ofsajd, ale kluci mi pak říkali, že jsem tam krok navíc mohl udělat, že stál vzadu ještě soupeřův hráč," ušklíbl se po úvodní bitvě play off Evropské ligy čtyřiadvacetiletý fotbalista, jenž v loňském ročníku nasázel v lize jedenáct branek.

S výkonem celého mužstva byl však velmi spokojený. Sigma presovala, hrála od samého začátku aktivně, což dělalo favorizovaným Španělům problémy. „Stálo nás to dost sil, ale taktiku jsme plnili dobře. Když dáte těmhle borcům prostor, vybagrují vás na metru. Banega, Sarabia, to jsou hráči jako prase. Takoví v české lize neběhají," připomněl blonďatý středopolař, jehož mužstvo se hvězdného soupeře vůbec nezaleklo a proti poslednímu nevydařenému duelu s Ostravou podalo diametrálně odlišný výkon.

„Neustále jsem věřil, že gól Seville vstřelíme, bohužel nás zatím v sezóně trápí produktivita. Po facce s Baníkem jsme ale ukázali kvalitu. Teď to jenom potvrdit v neděli v Jablonci," přeje si.

Stejně jako další aktéři čtvrteční bitvy si pochvaloval parádní atmosféru na Andrově stadiónu, kam zavítalo více než jedenáct tisíc diváků, kteří hnali domácí dopředu. „Když celý stadión začal řvát, naskakovala mi po zádech husí kůže. Když vám lidé po zápase tleskají, je to hezký pocit. Jenom mě mrzí, že jsme ho výsledkově nezvládli," litoval Plšek. Navzdory smolné porážce 0:1 neskládá před náročnou odvetou v Andalusii zbraně.

„Vzhledem k tomu, co jsme proti nim předvedli, nás doma asi nepodcení. Bude to tam docela masakr, ale třeba dáme gól a můžeme je potrápit. Teď na to však nemyslíme, chceme uspět v Jablonci," ujišťuje.