Recept na úspěch? Přežít prvních dvacet minut, radí Hanákům do Sevilly Kováč

„Už tenkrát nastoupili za Sevillu skvělí borci. Argentinec Diego Perotti, který teď hraje v AS Řím, nám dával gól z trestňáku. V druhé půli přišel na hřiště třeba Ivan Rakitič. Nejsilnější vzpomínkou je ale pro mě nádherný gól Davida Pavelky. Dvacet minut před koncem vzal balón, běžel s ním snad padesát metrů a krásnou střelou k tyči vyrovnal," usmívá se současný asistent trenéra pražské Sparty.

Ochozy tehdy nebyly zaplněné ani z poloviny, na Slovan po předchozí plichtě 1:1 pod Ještědem dorazilo patnáct tisíc diváků, kteří však vytvořili báječnou kulisu. „Stadión je stařičký, ale hrálo se mi tam výborně. Pro Sigmu to bude super zážitek a obrovská zkušenost," připomíná odchovanec Olomouce, z níž se odrazil do velkého fotbalu.

Bude potřeba i štěstí

Bývalého vynikajícího obránce výkon mateřského klubu proti Seville v úvodní bitvě play off Evropské ligy na Andrově stadiónu potěšil. Armáda Václava Jílka zvolila na soka vysoký presink, aktivitu a sehrála s ním vyrovnanou partii. „Sigma se mi moc líbila. Byla statečná a sedmdesát minut lepší," složil Kováč poklonu mužstvu, které však po smolné porážce 0:1 čeká v Andalusii tvrdá lopota.

„Bude moc důležité přežít tam prvních dvacet minut. Pokud Španělé vstřelí rychlý gól, budou hladoví a šlápnou do toho ještě víc. Je potřeba, aby měli kluci i štěstí a občas byli nebezpeční taky dopředu. Je to samozřejmě těžké, ale Sigma toho je schopná," ujišťuje někdejší reprezentační bek a modrobílé nabádá k odvaze.

„Nesmějí hrát s velkým ostychem, ale vletět do toho jako doma a zbytečně neztrácet míče na vlastní polovině, což by bylo smrtící. Tohle všechno ale trenér Jílek moc dobře ví. Šance na postup jsou sice minimální, jenže je to fotbal. Věřím, že v Seville odehrají dobrý zápas a přeju Olomouci, ať i třeba někoho dobře zpeněží."