Buchta chtěl skončit, teď se chystá na zápas kariéry. Zázraky se jednou za čas dějí, burcuje

Bude pro vás dnešní souboj vrcholem kariéry?

Určitě, vždyť s tak kvalitním týmem a na takovém stadiónu hrajete třeba jednou za život. Jsem opravdu rád, že jsem si to tenkrát s koncem kariéry rozmyslel. Teď naopak spíš cítím, že zdraví slouží, mám chuť do fotbalu a doufám, že nějakou sezónu ještě potáhnu.

Když jste před lety působil v rumunském Galati, zavítal jste v rámci Ligy mistrů i na slavný Old Trafford, přestože jste byl v souboji proti Manchesteru United pouze brankářskou dvojkou. Bude to nyní větší zážitek?

Budu poprvé konečně přímým aktérem a můžu pomoct týmu přímo na hřišti, i když v Manchesteru to bylo krásné. Šel jsem z rozcvičky do kabiny a Old Trafford byl poloprázdný. V duchu jsem si říkal, že na nás není asi nikdo zvědavý. Jenže pak nastupujeme na zápas, hrají znělku Ligy mistrů, kouknu a vidím plné tribuny. Je to zkrátka úplně o něčem jiném. Věřím, že i v Seville bude skvělá atmosféra.

Pociťujete velkou nervozitu?

Ani ne, protože se nečeká, že Sevillu vyřadíme. Nemáme co ztratit, prohráváme v poločase o gól a budeme dohánět manko. Chceme hrát zase otevřenou hru s presinkem, protože kdybychom je nechali kombinovat, tak nás vybagují. Když do toho dáme srdce, můžeme je potrápit. A nějaký zázrak se jednou za čas může stát. Vždyť jsou to také jenom lidé z masa a kostí.

Na odvetu jste se však příjemně nenaladili. V Jablonci jste utrpěli porážku 0:3.

Po zápase panovala frustrace, ale už jsme ho hodili za hlavu. Střelecky se nám v nové sezóně zatím moc nedaří. Mrzí mě, že jsme doma proti Seville alespoň jednou nedotlačili míč do brány. Kdybychom sem přijeli s lepším výsledkem, šance by byla větší. Jak říká náš trenér, po domácím utkání vzrostla jenom o jedno procento. Ale v Boleslavi nám do brány spadlo, do čeho jsme kopli, třeba se nám něco podobného povede i v Seville a rázem může být překvapení na světě.

Budete si v odvetě dávat větší pozor na Sarabiu, který vás na Andrově stadiónu přelstil překvapivým zakončením?

Oni mají celkově obrovskou sílu, jeho řešení ale bylo fakt nadstandardní. V české lize by to takhle vyřešil málokdo. Každý by si balón nejprve přebral, jenže on ho v plné rychlosti napálil. To jsou ale právě ti velcí fotbalisté, kteří mají za sebou těžké zápasy. Takže našim klukům nemůžu tolik vyčítat, že nedávají moc gólů, protože si teprve na takové zápasy zvykají.

Předpokládáte, že na vás andaluský tým vletí?

Rozhodně přistoupí k odvetě zodpovědněji. U nás zjistili, že fotbal taky umíme hrát a dají si větší pozor. Přeju si, abychom co nejdéle udrželi nulu a soupeř tak byl pořád na špičkách.

Trénovali jste v úterý před odletem také penalty?

Moc ne. Ale po tréninku jsme měli pár minut na to, aby si každý na trávníku udělal, co potřebuje. Takže někteří kluci si ji možná zkusili. Bylo by nádherné právě tímto způsobem nakonec postoupit.

Po zápase na Andrově stadiónu jste si s Tomášem Vaclíkem vyměnil dres. Přidáte další do sbírky i po odvetě?

Půjdeme do utkání zase v jiné kombinaci, takže pokud bude Tomáš chtít, vyměníme si ho. Pokud ne, slíbil jsem kamarádovi, že mu dám svůj dres ze Sevilly do vitríny.

Vzal jste si do Španělska něco pro štěstí?

Nic, ale věřím tomu, že ho ve Španělsku budeme potřebovat všichni.