Sigmu ohromila kulisa v Seville. Naprostá fantazie, hukot, mazec, rozplývali se Hanáci

Pověsti o úchvatné kulise na stadiónu Ramóna Sáncheze Pizjuána nelhaly. Fanoušci Sevilly v odvetě play off Evropské ligy proti Olomouci jasně ukázali, proč patří k nejlepším ve Španělsku.

V zaplněném fotbalovém stánku s kapacitou pro 42 tisíc diváků panovala během celého střetnutí bouřlivá atmosféra. „Naprostá fantazie. Domácí hráči dostávali obrovskou dávku energie. Měl jsem informace, že se ve Španělsku moc nefandí, ale tady mě vyvedli z omylu," nešetřil komplimenty trenér Sigmy Václav Jílek, kterého vysoká návštěva překvapila.

„Nečekal jsem, že na Olomouc přijde taková nálož lidí. Leckterý velkoklub může Seville závidět," dodal. Velkým zážitkem pro Hanáky byl i samotný nástup k utkání, kdy příznivci sborově zpívali klubovou hymnu.

„To byl hukot a mazec, co na to mám říct, opravdu moc hezké," usmíval se záložník David Houska, vždyť na podobný kotel není z české nejvyšší soutěže zvyklý. „Doma nás lidi pokaždé ženou dopředu. Možná to stejně jako počasí nějakou roli v zápase hrálo," připomněl brankář Sevilly Tomáš Vaclík.