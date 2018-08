Jablonecký gólman Hrubý po nemilosrdném losu: Kyjev? Aspoň můžeme pomstít Slavii

Jak jste s losem spokojený?

Je škoda, že jsme v osudí nezůstali poslední, protože to bychom pak narazili na Chelsea. Takhle máme těžké soupeře, což by tedy platilo samozřejmě i pro poslední skupinu, ale kdyby tam byla Chelsea, mělo by to větší zvuk a pro lidi by to byl větší tahák.

Zdá se, že anglický celek si přáli z týmu všichni. Je to tak?

Samozřejmě. Taky jsem se chtěl podívat do Anglie. Dynamo Kyjev je však rovněž velkoklub, i když pro lidi asi ne tak atraktivní. Los je však nemilosrdný, vylosovali nás do předposlední skupiny a my se s tím musíme popasovat.

Když se skupina K s Dynamem Kyjev a Astanou rýsovala, neříkal jste si, že hlavně tam ne?

Už den před losem jsem říkal, že hlavně nechci Astanu. Je to vůbec nejdelší cesta, jaká byla možná, a zrovna jsme ji chytli. To se mi nesplnilo. Ale to je teď už jedno, musíme to skousnout.

Hodně pikantní bude souboj s Dynamem Kyjev.

(usměje se) Nedávno s nimi hrála Slavia, takže aspoň je můžeme pomstít.

I vzhledem k následným výrokům šéfů Slavie na adresu ukrajinského velkoklubu a UEFA, co myslíte?

O tom nepřemýšlím, ale doufám, že tohle je jen mezi těmito dvěma kluby a nás se to týkat nebude.

Jak se těšíte na souboj s českým gólmanem Rennes Tomášem Koubkem?

Musím říci, že tady mi tip vyšel, protože Rennes jsem si kvůli Tomášovi přál, za to jsem rád. Už jsme proti sobě několik zápasů hráli. Chtěl bych vidět, kam se posunul. Na tohle se těším.

Však díky Petru Čechovi mají v Rennes čeští gólmani dobrý zvuk.

Ano, začal tam Petr Čech, teď je tam Tomáš Koubek, takže asi tam mají české gólmany rádi. Doufám, že Tomáš někam přestoupí a zase tam půjde další český gólman a bude ve Francii reprezentovat českou brankářskou školu dál.

Jak vidíte postupové šance Jablonce?

Těžko říci, v Evropě jsme nováčkem, takže tam musíme jít s pokorou. Asi je brzy hned po losu odhadovat, zda postoupíme, nebo ne. Takové soupeře moc neznáme, hrajeme s nimi jen přáteláky a teď půjde o ostré utkání. Musíme jít zápas od zápasu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. S každým soupeřem jde hrát, každý zápas začíná 0:0.

Možnost dostat tým z vysněné Anglie v další fázi je asi tou nejlepší motivací postoupit, souhlasíte?

(usměje se) Asi jo. Ale jak už jsem říkal, v základní skupině jsme poprvé, nemůžeme asi vyhlašovat, že to chceme vyhrát. Kdyby se to povedlo, byli bychom za to nesmírně rádi, a kdyby pak přišel soupeř nějakého zvučnějšího jména, byla by to bomba.