Trenér Rennes vyzdvihl Hübschmana, který útočí na Nedvěda

„Jablonec je dobrý tým. A především jejich kapitán, který má sám za sebe nahráno v evropských pohárech víc zápasů než my dohromady," ocenil Sabri Lamouchi vítěze Poháru UEFA z roku 2009 v dresu Šachtaru Doněck. To Rennes se do Evropy vrací po sedmileté pauze. A v základní skupině ještě ze 14 partií červenočerní nezvítězili ani jednou.

„Děkuji trenérovi soupeře za komplimenty. Samozřejmě si toho vážím, že si mě všimnul, ale není to o mně, ale o týmu. Tomu se pochopitelně budu snažit předat všechny své zkušenosti, které jsem měl možnost v evropských soutěžích získat. My se však musíme na Rennes naladit jako tým," reagoval Tomáš Hübschman.

Pokud zítra 37letý borec zasáhne do utkání proti Rennes, bude to již jeho 114. start v evropských pohárech.

Z českých hráčů nejvíce zářezů nasbíral Petr Čech. Zatím přesně 121. Jen o dva zaostává držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd, který se zastavil na čísle 119. Pokud tedy „Hübscha" na podzim nastoupí ke všem šesti utkáním v základní skupině K, svého bývalého spoluhráče z národního týmu minimálně vyrovná.

„Pavla Nedvěda znám a uznávám za to, co všechno ve fotbale dokázal. Jsem rád, že v takové společnosti vůbec můžu být, ale není pro mě prioritou, abych odehrál všechny zápasy a dostal se na stejný počet, jako má Pavel. Spíše si přeji, abychom udělali úspěch my jako tým," řekl skromně jablonecký kapitán.

Začal na Bayernu

113 utkání je vysoké číslo, pamatuje si tedy svůj vůbec první duel v evropských pohárech? „První byl venku proti Bayernu Mnichov se Spartou. Ale žádné statistiky si nedělám a ani to neberu nějak hrozně vážně. Kariéra se prostě nějak vyvíjela a stále ještě pokračuje, za což jsem rád," konstatoval.

Podobné pocity jako on tehdy v roce 2001 (mimochodem Letenští uhráli remízu 0:0) však ve čtvrtek večer budou mít i jeho spoluhráči. Pro mnohé z nich to bude také premiéra na této úrovni. Ostatně Jablonec prožije v hlavní fázi soutěže ve skupině historickou premiéru.

„Většinou je horší čekání na zápas než pak utkání samotné. Tam už po pár minutách poznáte, jestli je to hratelný, nebo není. Největší stres asi vyvolává, že hráči samotní moc nevědí, do čeho jdou, ale během deseti minut to zjistí," popsal.

S Rennes se již utkal v sezóně 2005–2006 v základní skupině Poháru UEFA. V Bretani ukrajinský velkoklub vyhrál 1:0. „Ale myslím, že se tehdy hrálo na jiném stadiónu. S francouzským fotbalem mám docela dobrou zkušenost. Vyřadili jsme i Marseille, tam jsem dokonce dával gól," připomněl jednu ze svých čtyř tref v pohárových soutěžích na evropské úrovni. Skóroval v roce 2009 ve čtvrtfinále a pomohl tak k postupu. Šachtar pak celou soutěž vyhrál. Teď zkusí dojít co nejdál jako kapitán Jablonce. Startuje ve čtvrtek večer v 18.55.