Neuvěřitelné! Je to fakt pravda? Fotbalový trpaslík stále nemůže uvěřit zápasu s AC Milán

Zatímco třeba Sparta skončila v předkole Evropské ligy hned na první překážce, lucemburský mistr Dudelange se probil nástrahami vyřazovacích bojů přes Legii Varšava a Kluž až do skupinové fáze, za což byl kromě gratulací od velkovévody Henriho odměněn také atraktivním losem základní skupiny (AC Milán, Betis, Olympiakos).

Na úvod vyzvou reprezentanti dvacetitisícového městečka (čtvrtek 21h) na lucemburském národním stadiónu Stade Josy Barthel giganta AC Milán, s nímž donedávna takřka neznámý klub dělí poměrně silné historické pouto.

Přistěhovalci s AC Milán v srdci

Dudelange je sice nalepené na francouzských hranicích, ale na kopcích západně od centra města vzkvétá tradiční italská komunita. Tu tvoří potomci dělníků z Piedmontu, kteří přišli za prací do místních oceláren před více než sto lety. V srdcích si sem z bývalé domoviny zároveň přinesli i lásku k AC Milán.

Na ni mysleli, když zakládali místní fotbalový klub, jemuž dali do vínku stejné černočervené barvy, jakými se pyšní italští rossoneri. Tomu, že se jejich následovníci nyní utkají na evropské scéně se skutečným AC Milán, nemohou v klubu stále uvěřit.

„Teď, když se ráno vzbudím, říkám si: Je to....je to fakt pravda?" svěřoval se klubový prezident Romain Schumacher britskému listu The Guardian. „Když jsme si AC Milán vylosovali, čtvrthodiny jsem jen nevěřícně zíral. Pak jsme se ale museli dát do práce," vykládal ve své kanceláři pojišťovací firmy v centru hlavního města Lucemburska.

Peníze z realitního byznysu

Sám už ale podobný svátek zažil, protože coby aktivní fotbalista si zahrál za dnes již neexistující klub Aris Bonnevoie v tehdejším PVP proti Barceloně. Jenže to bylo ještě v dřevních dobách evropských pohárů, kdy měli i fotbaloví trpaslíci mnohem větší šanci zahrát si se slavnými velkokluby. To už se dnes v éře několika úrovní předkol děje jen výjimečně.

Ani lucemburský zázrak by se však neobešel bez finančního zázemí, o nějž se stará realitní magnát Flavio Becca, jenž do klubu s aktuálním rozpočtem 3,3 miliónů eur, pumpuje peníze od roku 1998.

I jeho zásluhou jde lucemburský fotbal strmě nahoru. Loni na sebe třeba výrazně upozornil jiný klub Progrès Niederkorn, který v předkole Evropské ligy vyřadil slavný Glasgow Rangers.

„Chci, aby z našeho úspěchu profitoval celý lucemburský fotbal. Nedává mi smysl, aby ostatní kluby byly kilometry za námi. Chceme celou zemi pozvednout na co nejvyšší úroveň. Když se třeba podíváte na infrastrukturu stadiónů, tak to je katastrofa," vysvětluje Schumacher.

Podobné starosti ale momentálně řešit nemusí a může se těšit, zda se jeho týmu vedenenému Dinem Toppmölerem, synem bývalého kouče Leverkusenu Klause Toppmöllera, podaří některého z velkoklubů opět zaskočit.

Ale už samotná možnost hrát proti AC Milán v Lucembursku je obrovským svátkem. „Celé je to neuvěřitelné. Ta tisícovka přistěhovalců, co sem před více než sto lety dorazila, by si asi něco takového uměla jen velmi stěží představit," dodal prezident.