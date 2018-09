Čecha střelil za 150 miliónů. To byly tehdy velké peníze, vzpomíná Pelta

„Pamatuji si na to, jako by to bylo dneska," přiznal Miroslav Pelta, jemuž se dnes večer splní velký sen v podobě historicky prvního duelu Jablonce v základní skupině Evropské ligy.

„Tehdy nám přišla nabídka z klubu, který jsme na evropské fotbalové mapě až tak nevnímali. A na brankáře byla relativně vysoká. Bylo to po mistrovství Evropy do 21 let, kde Čech prokázal výkonnost, kterou pak v budoucnosti prokazoval pravidelně," vzpomenul Pelta před dnešním utkáním s „Les Rouges et Noirs".

Petr Čech v roce 2002 v květnu vychytal ve finále ME do 21 let Francii a stal se žádaným hráčem. „Těch nabídek na něj bylo víc," připustil Pelta. V létě 2002 se v souvislosti s Čechem skloňovaly kluby jako Everton, Arsenal či přední italské kluby. Proto bylo Rennes jistým překvapením.

„Kluby se ptaly na Petra Čech a oťukávaly situaci, ale nejaktivnější byli v Rennes a dali i rozhodující nabídku, která měla takové parametry, že jsme si řekli, že to uděláme," řekl po více než šestnácti letech Pelta.

Sparta střelila Čecha za zhruba 150 miliónů korun a plzeňský rodák se stal toho času nejdražším českým gólmanem v historii. „Je to jeden z mých top přestupů. V té době to byly za brankáře velké peníze," zhodnotil Pelta.

A kdo ví, kdyby možná tehdy Petr Čech zvolil jiný klub, ve čtvrtek večer by proti Jablonci v bráně Rennes třeba další český reprezentant Tomáš Koubek nestál...

„V té chvíli jsme získali renomé, co se gólmanů týká, a podle mě to sehrálo důležitou roli i při pozdějším angažování Tomáše Koubka. S naší českou brankářskou školou jsou teď dobré zkušenosti a je pravda, že gólmani nám teď v Evropě dělají největší jméno, Čech, Vaclík, Koubek...," konstatoval jablonecký boss, který byl jako hráč brankářem.

Koubkovi předpovídá podobnou cestu, po jaké kráčel i Petr Čech, který po dvou sezónách přestoupil do Chelsea. „Musím říci, že Koubek měl vždy velké kvality a myslím, že Rennes je pro něj jen mezistanice a že ještě přestoupí do nějakého velkého klubu v Evropě. Když jsem viděl páteční zápas s Nice, tak ho sice prohráli, ale měl tam dva hodně kvalitní zákroky," uzavřel Pelta. Večer prověří Koubkovy kvality i jeho hráči.