Sešívaní letí do Ruska hájit první příčku. Žolík zůstává doma, opory s otazníkem

Blbou náladu z porážky v Ostravě budou muset dát sešívaní hodně rychle stranou. Ve skupině C fotbalové Evropské ligy se slávisté hned po prvním kole a výhře 1:0 nad Bordeaux ujali vedení v tabulce. Ve čtvrtek ho budou hájit ve druhém duelu v Petrohradu, kam odlétají již dnes odpoledne.

Mužstvo oslabené rozsáhlou marodkou se těší na reprezentační přestávku. Do ní však musí zvládnout ještě dvě utkání. Pohárové v Petrohradu a ligové doma s Příbramí.

„Příbram je pro nás ještě daleko, po Baníku jsme spíš počítali zraněné. Dva hráči šli už do zápasu s velkým sebezapřením, navíc Souček s Hušbauerem jsou teď nakopnutí a budeme čekat na jejich zdravotní stav. Nikdo uzdravený se k týmu nepřidal, navíc na soupisce pro Evropskou ligu chybí Mešanovič a Olyinka bohužel nemá vízum. Doufáme, že do neděle budeme mít alespoň jednoho útočníka k dispozici," líčí trenér Jindřich Trpišovský.

Uzdravený Mešanovič mohl být znovu žolíkem, ale nebude. Sešívaní nicméně věří, že porážka s Baníkem slušně rozjetý podzim nezabrzdí.

„Doufám, že ne. Hned ve čtvrtek můžeme výpadek napravit, pak máme v neděli doma Příbram. Věřím, že porážku napravíme. Uděláme maximum," slibuje reprezentant Tomáš Souček.

Potřebují devět a více bodů

Ostatně, Evropská liga je jiná soutěž. A po prvním kole, v němž si Slavia připsala tři body a Kodaň remizovala s Petrohradem, mají sešívaní ideální vstupní pozici.

„Úvodní výhra neznamená zatím nic víc, než dobrý vstup do skupiny. Samozřejmě první utkání doma je vždy hrozně moc důležité. Zvlášť v kontextu s druhým zápasem v Petrohradu, který bude určitě velmi těžký," přemítá trenér Trpišovský.

„Máme tři body, hraje se o dalších patnáct. Z mé zkušenosti potřebujete devět a více bodů k postupu. Udělali jsme první krok, který je příjemný, ale čeká nás dalších pět," zdůrazňuje kouč.

„Určitě spokojenost se vstupem do skupiny. Hráli jsme s těžkým soupeřem Bordeaux, přáli si tři body, což se nám povedlo. To je hlavní. Druhý zápas skončil remízou, takže pro nás je začátek skvělý. Letíme do Petrohradu s čistou hlavou," avizuje Souček.