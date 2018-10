Dynamo Kyjev má u mě stále vroubek. Blochin a Belanov mi stále zní v uších, hlásí Rada

Pochopitelně jde hlavně o body, ale toužíte zároveň i ukázat, že si český fotbal ve srovnání s ukrajinským nestojí tak špatně?

Určitě. Porazili národní tým a postoupili přes Slavií. My jsme třetí, kteří budou s ukrajinským týmem hrát. Budeme se snažit, abychom alespoň my uspěli, i když to bude těžké. Mám s nimi stejně vroubek, když nás Dynamo Kyjev vyřadilo s Duklou (PVP, 1986). Furt to mám v sobě. Když vidím Blochina a Belanova, tak mi zní v uších. (usměje se)

Jaký vás ve čtvrtek čeká soupeř?

Těžký. Nedávno jsme je viděli, když hráli se Slavií Praha. Těch změn tam moc není. Musíme se připravit a snažit se hrát naši hru, abychom si nenechali vnutit tempo soupeře.

Kde má Dynamo největší přednosti a jaké má naopak slabiny?

Viděli jsme Kyjev ve dvou zápasech se Slavií a teď naživo venku s Arsenalem Kyjev v lize. Zápas však byl ovlivněný vyloučením dvou hráčů. Arsenal je taky v tabulce poslední, takže to měřítko není takové. Ale Kyjev moc slabin nemá. Jestli nějakou, musíme ji najít.

Dynamo přišlo o zraněného Verbiče, který dal Slavii dva góly. Je to pro vás dobrá zpráva?

Verbič určitě patřil k hráčům, kteří hráli pravidelně. Asi je to jeden z klíčových hráčů pro ofenzivní hru Kyjeva. Samozřejmě je to pro ně ztráta, ale Dynamo není postaveno jen na jedenácti hráčích. Nechci vyzdvihovat jednotlivce, ale mají tam třeba vicemistra světa Pivariče, je tam Kádár, Besedina vpředu... Mají spoustu šikovných hráčů, třeba Cygankov je podle mě asi největší naděje Kyjeva. Mají prostě dobrý tým.

Jablonec nemá kromě Tomáš Hübschmana velké zkušenosti s evropskými poháry, musíte s hráči z tohoto pohledu nějak speciálně pracovat?

Už je to druhé utkání, první jsme měli v Rennes. Ale jde o první domácí zápas. Myslím, že hráči to zatím vstřebávají dobře, Samozřejmě určitý respekt tam je, vždy jsou přípravy před takovým zápasem zvláštní. Ale po hráčích chci jen jedno. Až přijdou na plac, aby ztratili jakýkoliv strach a hráli svou hru a ničeho se nebáli. Nic se vám stát nemůže, můžete akorát prohrát. Po hráčích budu chtít, aby na hřišti nechali vše, co umí.

Jak vnímáte blížící se historicky první domácí zápas v základní skupině evropského poháru vy?

Pro region je to něco neobvyklého, Jablonec je poprvé v základní skupině. Je to svátek a vyznamenání pro klub, který pracuje na fotbale velmi dobře, vidíte to zázemí a stadion. Jablonec si to zaslouží. Musíme to však odpracovat a lidem nabídnout dobrý fotbal.

Jakou čekáte diváckou kulisu?

Očekávám dobrou kulisu, i když čas výkopu v devět hodin je na Jablonec nezvyklý. Ale jde o soupeře zvučeného jména a já bych byl rád, aby byl stadion co nejplnější a přišlo co nejvíce diváků. Ale v České republice žije spousta Ukrajinců, takže jich určitě přijde hodně, což jsme viděli už na Slavii. Ale ať přijde kdokoliv, vždy je lepší, když je stadión plný.