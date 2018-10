Kat Sparty má na mušce i sešívané

Odskočil si do Ruska, Anglie a Turecka. Jenže málo platné, Dame N'Doye patří do FC Kodaň. A tak od léta znovu řádí v Dánsku.

„Hrozbou určitě je. Klasický koncový útočník do vápna a soubojů. Góly dává oběma nohama i hlavou, má výborný výběr místa. Zenit tady v prvním utkání hodně trápil," ujišťuje trenér Jindřich Trpišovský, že jeho chlapci dobře vědí, s kým mají čest.

Pražané mají po dvou kolech skupiny C jednobodový odstup na Kodaň s Petrohradem. Bitva o postup se začíná lámat. „Každý z šesti zápasů je svým způsobem klíčový. Duel v Kodani naznačí víc o naší síle, ale myslím, že celkově rozhodne spíš celý dvojzápas s dánským soupeřem. Hodně napoví o vývoji ve skupině," má jasno Trpišovský.

Lüftner proti bývalým spoluhráčům nenastoupí

„Skupina je vyrovnaná, takže každý zápas je důležitý. Víme, že jsme minule ztratili body v Petrohradu, kde jsme měli aspoň na remízu. Nesmíme tady v Kodani prohrát, věřím, že uhrajeme aspoň bod. Máme kvalitu na to uspět," věří reprezentační záložník Josef Hušbauer.

Ve Slavii v minulosti hrával s Michaelem Lüftnerem. Nynější obránce Kodaně však má zraněné koleno a proti bývalým spoluhráčům nenastoupí. „Je to škoda spíš pro něj, my se spíš soustředíme sami na sebe. Pro něj by byl hezký zápas proti týmu, kde působil," říká Hušbauer.

K velkému hecování s Lüftnerem asi nedojde. „Já osobně s ním ve spojením nejsem. Přéma Kovář si s ním píše, zkouší zjistit něco bližšího. Uvidíme, jestli něco řekne, ale spíš ne," uculuje se Hušbauer.