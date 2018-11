Jablonec letí do Astany, ale v Asii zůstane v našem čase. Na cestu se netěším, řekl Rada na letišti

Na zhruba čtyři tisíce kilometrů dlouhou cestu se vydali fotbalisté Jablonce ke 4. kolu základní skupiny Evropské ligy s Astanou. V úterý dopoledne odletěli z Letiště Václava Havla do Kazachstánu. Čeká je téměř šestihodinový let a pětihodinový časový posun. V kazašské metropoli by tak měli přistát před půl osmou tamního času, po celou dobu výjezdu však vytrvají v tom středoevropském.