Je to pro nás krutý, teď to musíme odhákovat, smutnil Rada. Proč ho naštval v Astaně rozhodčí?

„Je to zklamání. Měli jsme na to, abychom tady minimálně bod uhráli. Druhý poločas jsme měli i na vítězství. Domácí byli větší část druhého poločasu nervózní, vystřídali hráče, my jsme je do ničeho nepustili. Převládá smutek, protože jsme dostali gól opět v závěru. Asi se na to musíme víc zaměřit," přemítal jablonecký trenér. Podobně až v posledních minutách totiž zelenobílí padli i v Rennes.

„Mrzí mě to, protože jsme těch šancí měli opravdu hodně. Hlavně Sobol měl dvě... A myslím si, že kdyby šla do brány střela Považance, na kterou nedosáhnul Jovovič, byl by to asi gól. Ale musím před hráči smeknout za nasazení a fotbal, jaký jsme hráli. I když máme těžký program, kondičně jsme na tom byli dobře. Nebyli jsme horší. Prohra je pro nás krutá, ale za výkon musím hráčům poděkovat," pochválil své svěřence.

To rozhodčího naopak zkritizoval. Pořádně ho totiž štvalo, že domácí obránce Marin Aničič zápas dohrál, když stoper Astany čtvrt hodiny před koncem fauloval Martina Doležala a za zákrok viděl jen žlutou.

Měla být červená?

„Pokud jde hráč sám na bránu, tak bych se nebál červené. Aničič byl pomalejší než Doležal. Jestli jde pak někdo ze strany nebo ho křižuje, to jsou spekulace. Obhodil si ho a on ho stáhnul. Pro mě tam není jiná alternativa. Ať se na mě nikdo nezlobí, to je na mezinárodní úrovni červená karta," soptil.

Jenže maďarský rozhodčí Ištván Vad provinilce nevyloučil, Astana dohrála v jedenácti a v závěru český celek pořádně zmáčkla. A z tlaku vytěžila vítězný zásah. „Nechci říkat, že kdyby byli v deseti, tak bychom to otočili, ale byla by to pro nás výhoda. Domácí by se stáhli a v deseti by si asi takový tlak nevytvořili. Ale chyby se stávají. Viděli jsme ve středu Manchester...," připomenul partii Ligy mistrů, kdy rozhodčí nařídil nesmyslnou penaltu, když Raheem Sterling škrtl špičkou o trávník a teatrálně se skácel.

Sterling been watching Vidal Penalty compilations 😂😂 pic.twitter.com/grOjORBC9q — Qp (@QuitePeter) 7. listopadu 2018

„Bohužel jsme posledních pět minut nezvládli a neubránili to. Ale jdeme dál. Čeká nás liga a teď to musíme odhákovat, připravit se na neděli uzavřel zkušený trenér, jehož celek čeká domácí duel s Bohemians 1905.