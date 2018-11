Koubek byl za hvězdu, pak málem přehlédl reprezentačního trenéra

Když opouštěl promrzlou Střelnici, u východu na odchovance Hradce Králové čekala skupinka fanoušků. TK40 tak málem přehlédl kouče gólmanů národního týmu Milana Veselého, který ho přišel pozdravit. „Jé, trenére, promiňte," usmál se, když si ho všiml a s Veselým se krátce pozdravil a objal.

Jak si ceníte vychytané nuly a tří bodů z Jablonce?

Jsem samozřejmě rád, protože to pomohlo jak mně, tak hlavně týmu. Tohle vítězství jsme potřebovali. Vím, že to nebylo moc na koukání, možná od nás někdo očekával víc. Ale prostředí pro kluky nebylo lehký, to snad každý pochopí. Neznají to, nebyli na to moc připravení.

Povzbudil vás výsledek z dříve hraného utkání Astany s Dynemam Kyjev 0:1? Věděli jste, že v případě výhry se udržíte reálně ve hře o postup.

Bylo štěstí, že odpolední výsledek dopadl pro nás. To nás nakoplo ještě trochu víc. Jsem rád, že máme tři body, což bylo to hlavní. S Astanou hrajeme o postup.

Oddychl jste si, když v prvním poločase Martin Doležal napálil jen břevno?

Normálně, klasicky. (usměje se) Párkrát jsem už břevno zažil, takže to bylo buď, anebo. Snažil jsem se zůstat co nejdéle na nohách, protože to trochu skákalo. A trefil břevno, dobře pro nás. Jablonec ukázal to, na co jsme se připravovali a co předvedl už v prvním zápase. Ve druhém poločase jsme mu zbytečně povolili spoustu centrů do vápna, kde byli ještě s Vojtou Kubistou silní. Možná zbytečně jsme jim to ulehčili, ale jsme rádi, že jsme to zvládli. Doopravdy tohle potřebujeme

Jaké to pro vás bylo chytat „doma"?

Byly dvě cesty. Buď jsem se mohl nervovat, že na mě kouká celý stadion, celá republika, hodně přátel. Ale šel jsem cestou, že jsem si to chtěl užít. Myslím, že ne každýho to potká. Ne každý má to štěstí hrát se zahraničním týmem v Česku. Jsem rád, že jsem to vzal takhle, vyplatilo se mi to a jsem opravdu rád, že jsem pomohl, protože sezona zatím nejde podle mých představ.

Posílil jste tedy svou pozici?

Věřím, že tímhle zápasem se to otočí. Myslím, že nejde jen o toto utkání. Trenér vybírá sestavu, rozhodl se, že mě posadí, což jsem respektoval a změnil jsem zase nějaký věci. Myslím, že teď je to v pohodě. Chci, aby to šlo dobrým směrem, budu se soustředit na každý zápas.