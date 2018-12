Spokojenost! Plzeň po losu hned myslí na koeficient

„Myslím si, že můžeme být s losem spokojení. Byly tam o dost těžší soupeři, Záhřeb je podle mě přijatelný tým," prozradil obránce Luděk Pernica. „Taky si myslím, že je Dinamo hratelné," přitakal další zadák Radim Řezník.

Chorvatský mistr hrál na rozdíl od Viktorky Evropskou ligu, jelikož v závěrečném předkole Champions League nestačil na švýcarský Bern. V druhé nejprestižnější fotbalové soutěži si však počínal suverénně. Skupinu D vyhrál se ziskem 14 bodů. V konfrontaci s Fenerbahce, Trnavou a Anderlechtem ani jednou neprohrál.

Dvojzápas s @gnkdinamo zahájíme doma 14. února od 21:00, odveta se odehraje v Záhřebu za týden od 18:55.

„Dinamo mělo ve skupině vyspělé evropské mančafty, takže sílu má. Zároveň vede i chorvatskou ligu, takže nás určitě nečeká nic lehkého," podotýká Pernica.

První duel se hraje v Doosan Areně 14. února od 21 hodin, odveta o týden později v Záhřebu. „Duel je zajímavý v tom, že případný postup by mohl hodně pomoci koeficientu," uvědomuje si Řezník.

„Všichni víme, že my i Slavia musíme uhrát pro český fotbal co nejlepší výsledky. My pro to uděláme všechno," burcuje trenér Pavel Vrba.

A co si myslí o plzeňském soupeři Vrbův protějšek, kouč Dinama Nenad Bjelica? "Los mohl být lepší i horší. Viktoria přichází z Ligy mistrů, je bezpochyby kvalitní soupeř. Je mírným favoritem, ale máme šanci a já věřím, že postoupíme. Bude to atraktivní zápas pro naše fanoušky, jsem si jistý, že plno z nich dorazí do Čech."